Red Sharks krabbelt recht na vertrek coach en spelers

Toen basketbal Vlaanderen enkele maanden geleden de kalender van de huidige competitie publiceerde, was het voor sommigen even in het haar krabben. Er was nergens nog sprake van de herenploeg van Red Sharks Koekelare.

Voorzitter Bert Van Der Kaaden verduidelijkt: “Het was inderdaad een domper na het vorige seizoen”, stelt hij. “De coach en het grootste deel van de spelers hadden reeds toegezegd om er nog een jaar aan toe te voegen, maar toch vertrokken ze en lieten ze een grote leemte achter. Dit heeft ons serieus geraakt. Maar we laten ons hoofd niet hangen en gaan er opnieuw tegenaan.”

Toekomstplan

De club heeft een toekomstplan opgesteld. “Het eerste item is verder bouwen met onze jeugd want dit is de toekomst”, vertelt de voorzitter geestdriftig. “Zowel bij de heren als de dames gaan we proberen onze jeugd in onze seniorenploegen in te passen. Het is wel de bedoeling dat we volgend seizoen opnieuw starten met een herenploeg, weliswaar in vierde provinciale. Maar uiteindelijk is het de bedoeling om een toekomst uit te bouwen voor onze jeugd. Dit alles moet leiden tot het voortbestaan van een warme familieclub waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen kan basketten op zijn eigen niveau.”

Jeugdwerking

Niettegenstaande de herenploeg verdween, blijft RS Koekelare groeien. “We verliezen inderdaad een tiental senioren maar de jeugdwerking blijft het uitstekend doen”, gaat de voorzitter verder. “Een tweetal jaar geleden telden we een tachtigtal jonge spelers. Nu zitten we al aan 116 bij wie we voornamelijk inzetten op de baskettechnische ondersteuning. Daarbij wil ik graag ook onze coaches bedanken die wekelijks het beste van zichzelf geven. Hierbij denk ik zeker aan mijn dochter Astrid die de allerkleinsten voor haar rekening neemt en Miguel Jolly die de hoge doelen voor zijn rekening neemt. Last but not least beschikken wij ook over een rits vrijwilligers die dagelijks bezig zijn om onze club draaiende te houden. Het is zeker geen evidentie om naast je job en je gezin nog een groot gedeelte van je vrije tijd te besteden aan The Red Sharks”, besluit hij. (GD)