Red Sharks brengen opnieuw herenploeg tussen de lijnen: “Ploeg uitbouwen met mix van jeugd en ervaren spelers”

Het bestuur van The Red Sharks is al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen en maakte onlangs kenbaar dat de club in het seizoen 2024-2025 uitgebreid wordt met een herenploeg. Mathias Desaever (47), die momenteel het damesteam onder zijn hoede heeft, zal zijn schouders steken onder het nieuwe project.

“Het is het tweede jaar dat ik aan de club verbonden ben”, vertelt de gewezen topspeler van BC Oostende. “Het nieuwe project van de club sprak me onmiddellijk aan. Vermits het nooit de bedoeling was dat ik voor een langere periode de dames zou coachen, is deze nieuwe uitdaging heel welkom. Het is de bedoeling om een stevige herenploeg uit te bouwen met onze talentvolle jeugd, omringd door ervaren spelers. Ik hoop dat ik door mijn ruime ervaring op het hoogste niveau zowel jonge als ervaren spelers beter kan maken en hiermee de club een dienst kan bewijzen.”

“Onze herenploeg moet het sluitstuk worden van een geslaagde jeugdopleiding”, vult voorzitter Bert van der Kaaden aan. “Zonder het vooruitzicht te kunnen spelen in een seniorenploeg zullen de meeste jeugdspelers de club in de komende jaren immers verlaten. Dat willen we vermijden, want het is de bedoeling om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar de seniorenploeg. De ervaren spelers die we aantrekken, zullen onze jeugdspelers beter maken. Op die manier krijgen ze de beste ondersteuning voor hun verdere sportieve ontwikkeling.”

Spannende weken

“Het worden nog spannende weken”, aldus Oostendenaar Mathias Desaever. “Het is niet simpel om spelers, die de voorbije seizoenen op een hoog provinciaal niveau speelden, te overhalen om in ons nieuw project te stappen. Het is jammer dat we in vierde provinciale moeten starten, want we willen zo snel mogelijk een plaats veroveren in de hoogste provinciale reeks. Hopelijk zullen onze ambitieuze plannen volstaan voor het aantrekken van ervaren spelers en het uitbouwen van een stevige ploeg. Ik geloof alvast in het project en zal er alles aan doen opdat deze leuke en familiale club opnieuw trots kan zijn op z’n herenteam.” (PDC)