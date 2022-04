Razend ambitieus Avanti Brugge naar eerste landelijke: “‘The sky is the limit’ voor ons”

Dat het blijkbaar geen ‘walk in the park’ zou worden voor Avanti werd pijnlijk duidelijk na de eerste helft toen de bezoekers met 26-32 leidden. In de tweede helft gierden de zenuwen niet alleen door de kelen van de spelers, ook de talrijke toeschouwers, een volle zaal, zaten op het puntje van hun stoel.

Pas op vijf minuten van het einde vond Avanti zijn shot terug met een bom van Niels Hofmans die de thuisploeg opnieuw op gelijke hoogte bracht en de zaal deed ontploffen. Plotseling ging het licht uit bij Ieper en vond Avanti de weg terug naar de korf. Na vier maal tien minuten stond het 65-56 en ging het dak eraf in Stamina. “Blijkbaar gaat moeilijk ook”, grapte coach Werner Rotsaert met een brede glimlach. “Aanvallend was dit onze zwakste match van het seizoen, maar gelukkig stond onze defensie wel goed te acteren. Wat ik vandaag gezien heb van onze tegenstrever, heb ik dit seizoen nog niet gezien. Chapeau voor Ieper, dat hier een puike prestatie heeft neergezet. Bij ons zullen het waarschijnlijk de zenuwen geweest zijn, want als je met het gemiddelde van 100 punten flirt en er vandaag slechts 65 maakt, zal dat wel zijn redenen hebben”, besluit hij.

Euforie

Ook een kleddernatte voorzitter was naderhand uitermate tevreden dat het alsnog goed is afgelopen. “In de euforie van de overwinning heb ik natuurlijk kennisgemaakt met de douches”, grapt Wim Van Besien. “Maar ik onthoud zeker een ding: het harde werk van ons team heeft vandaag zijn vruchten afgeworpen. De laatste twee jaar zijn uitzonderlijk moeilijk geweest door corona. Zo hebben we constant onze organisatie moeten bijsturen. Gelukkig konden we rekenen op onze sponsors die niet afgehaakt hebben, waardoor onze jeugdwerking niet in het gedrang kwam.” Volgend seizoen staat eerste landelijke op het programma, maar dat is duidelijk niet het einddoel van dit razend ambitieus Avanti. “Zolang Brugge ons welgezind blijft, is the sky the limit. Avanti weer in eerste klasse krijgen, zou natuurlijk prachtig zijn voor het Brugse basketbal”, vertelt secretaris Bart Van Besien. “Er hebben al verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen het stadsbestuur en ons bestuur omtrent de bouw van een heuse basketbaltempel. Misschien worden we wel betrokken in het dossier van het nieuwe stadion voor Cercle Brugge. Ondertussen krijgen we volop steun van schepen Franky Demon, die we dankbaar zijn”, besluit hij. (GD)