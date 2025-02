Rapid Langemark wil elke thuiswedstrijd winnen

Afgelopen weekend ging Rapid Langemark A met 66-44 onderuit op bezoek bij Sijsele B. “Een terechte nederlaag”, aldus de center bij Rapid Jonas Vandecasteele. “We hebben het nooit makkelijk op verplaatsing en als je dan een offday hebt, zoals afgelopen weekend, dan valt het resultaat tegen.”

Door de nederlaag blijft Rapid vierde in de rangschikking maar ziet de kloof met de middenmoot wel slinken. “We hebben geen doel dat ons werd opgelegd door het bestuur. Maar nu we daar staan, willen we uiteraard graag die vierde plaats behouden. Het is een cliché, maar we moeten proberen elke wedstrijd te winnen. Als we met die gedachte starten, zullen we zien waar het ons brengt.”

Topwedstrijd

Voor Langemark staat er dit weekend opnieuw een topwedstrijd op het programma. Zaterdagavond ontvangt het Knokke-Heist A dat één punt minder telt dan Rapid. In de heenronde moest Langemark nog forfait geven, omdat er te weinig spelers beschikbaar waren en Knokke-Heist het voorstel om de wedstrijd te verplaatsen niet aanvaardde. “Dat we in de heenwedstrijd forfait moesten geven is zeker niet iets wat nog leeft in de kleedkamer. Maar uiteraard willen we die wedstrijd wel winnen. Thuis hebben we de ambitie om het elke tegenstander moeilijk te maken en elke wedstrijd te winnen. En het is ook een kans om onze plaats in de rangschikking opnieuw te verstevigen”, gaat Jonas Vandecasteele voort.

Tevreden

De 22-jarige Vandecasteele die intussen besliste om ook volgend jaar in Langemark te blijven, kijkt intussen terug op een geslaagd eerste seizoen bij Rapid. “Ik ben tevreden over de speelminuten die ik krijg en de rol die ik heb in het team. Ik heb weinig individuele doelen. Ik ben iemand die altijd zal spelen in functie van de ploeg. Ik vind van mezelf dat ik wat stappen heb gezet, al is er uiteraard altijd ruimte voor verbetering. Dat is ook waar ik volgend jaar naartoe zal werken. Ik ben omringd door ervaren spelers, van wie ik heel wat kan opsteken. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ik volgend seizoen opnieuw bij Rapid zal spelen”, besluit de student uit Poelkapelle.

(BP)

Zaterdag 22 februari om 20.15 uur: Rapid Langemark A – BC Knokke-Heist A