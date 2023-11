Racing Brugge wil uit de gevarenzone blijven

Racing Brugge begon met een totaal vernieuwde ploeg redelijk hoopvol aan de competitie. Na een twee op drie leek er geen vuiltje aan de lucht, maar daarna werd alles verloren, met als resultaat dat de Bears op een weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats terecht gekomen zijn. Er is dringend nieuw puntengewin nodig en dat kan komende zondag best al gebeuren in Oostende.

Maar liefst drie huidige Racingers én hun coach speelden ooit bij KB Gistel/Oostende of voorganger Duva Gistel. Voor coach David Verde Presa en Ryan Surmont is dat al een tijdje geleden, Tom Arijs en Arend Titeca kennen nog meer spelers van hun volgende tegenstander: “Ik ken bijna iedereen persoonlijk”, aldus Titeca. “En ik heb nog steeds goede contacten met Aaron Verstraete, Arthur Catteuw en Xander Covens. Terugkeren in de Koninklijke stallingen zal me sowieso raken.”

Niet ongerust

Volgens Titeca is er trouwens geen reden tot ongerustheid: “We hebben in de voorbije wedstrijden al te vaak een wedstrijdmoment gekend waarin de focus ver te zoeken was. Dat was dit weekend niet anders tegen Geel, toen we het tweede quarter compleet misten (12-33, red.). We moeten in elk geval blijven werken zoals we dat nu al weken doen. Ik ben ervan overtuigd dat het beter wordt en dat we uit de gevarenzone kunnen blijven. Wij hebben trouwens een goed uitgebalanceerd team en hebben voor elke positie en elk type heel goeie spelers. Waar we wel naar uitkijken, dat is naar het recupereren van de geblesseerden. Tom Arijs begint weer mee te draaien maar werkt nog aan zijn herstel en Ryan Surmont zit veel bij de kine en kan hopelijk over een paar weken weer aansluiten.”

Iedereen scherp

Ondertussen zou een overwinning tegen KBGO Two meer dan welkom zijn. “Het wordt gegarandeerd een wedstrijd met veel intensiteit, want we hebben allebei de puntjes nodig. Iedereen zal scherp staan, inclusief onze coach, die nog samenspeelde met Fridenbergs, één van hun sterkhouders.” (MD)

Zondag 19 november om 11 uur: KB Gistel/Oostende Two – Racing Brugge One.