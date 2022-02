Racing Brugge Two mikt volop op jeugdopleiding: “Jonge gasten klaarstomen voor later”

De garantie dat er dit seizoen geen zakkers zijn, zorgde niet alleen voor rust, maar ook voor enige gelatenheid. Bij Racing Brugge Two weigeren ze daarin echter mee te gaan. Met drie thuiswedstrijden binnen de week wil coach Stijn Bossuyt bovendien opklimmen in het klassement. Zoniet gaat deze jaargang de boeken in als ‘kleurloos’.

Volgens coach Bossuyt staat zijn team lager geklasseerd dan wat het eigenlijk waard is: “We hadden ongeveer alle denkbare tegenslag, gaande van spelers met blessures, met bouwperikelen, met reisplannen en met beroepsredenen. Het zorgde ervoor dat we diep in de kern moesten tasten en jonge gasten vervroegd hun intrede mochten doen in de hoogste provinciale reeks. In principe kunnen we het elke ploeg uit de reeks lastig maken, maar we kunnen even goed verliezen. Daardoor hebben wij al acht verliesmatchen en onze tegenstanders van de komende week slechts 4, 5 of 6. We openen morgen tegen Wytewa Roeselare, midden in de week volgt de inhaalwedstrijd tegen Mibac Middelkerke en volgend weekend is Zwevegem/Deerlijk te gast. Met twee op drie zou ik best tevreden zijn. Al wat minder is, is een ontgoocheling.”

Jeugdproject

Andries Vandenbussche (29) treedt zijn coach krachtig bij: “Tegen Roeselare zullen we wakker moeten zijn, maar ook die match willen we winnen. Wat we blijvend willen zien, is inzet bij alle spelers. Hier geen mentaliteit van ‘ons kan dit jaar niets gebeuren’. We kijken tegelijkertijd ook vooruit. Volgend seizoen zullen de jongeren weer wat ervaring opgedaan hebben en kunnen zij de ploeg steeds meer dragen.”

Laat dat nu net één van de redenen zijn waarom Stijn Bossuyt de Two blijft coachen en vereerd bedankte voor de overstap naar de One-ploeg: “Natuurlijk heb ik eraan getwijfeld om dat aanbod aan te nemen en ik ben ook dankbaar voor de kans die ik kreeg, maar naar mijn gevoel komt het te vroeg. Ik blijf het mijn taak vinden om jonge gasten beter te maken, kansen te geven en klaar te stomen voor het hogere niveau. Ik wil ook tijd vrijhouden voor mijn drie kinderen, die ik zelf ook coach, en vroeg me af of het niet te veel zou worden? Het verjongingsproject bij de Two is echter ook een uitdaging die ik graag aan ga.” (MD)

Zaterdag 19 februari om 18.30 uur: Racing Brugge Two – Wytewa Roeselare One en donderdag 24 februari om 20 uur: Racing Brugge Two – Mibac Middelkerke One.