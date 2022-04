Racing Brugge Three kan titelstrijd in vierde provinciale C beslechten: “Gewoon onze zegereeks verderzetten”

Ondanks het c-virus en de vervormde kalender worden de komende weken de eerste kampioenen gekroond. Sommige titelkandidaten hebben hun lot in eigen handen, andere teams zijn afhankelijk van ‘derden’.

Zo’n beslisser zou Racing Three in vierde provinciale kunnen zijn: ploeg in vorm en klaar om de buren uit Blankenberge een handje te helpen door Lauwe Two te verslaan.

“Ons samenspel loopt steeds beter en we zijn nu al zes wedstrijden op een rij ongeslagen”, merkt Bram Parton op.

Goeie afsluiter

Sinds begin februari verloren de Bears inderdaad niet meer, toen ze hun tweede wedstrijd van dat weekend verloren tegen Lauwe Two. “Het ging toen ook niet slecht, maar we speelden die tweede wedstrijd niet op volle sterkte. Aan de rust leidden we nog met 22-28, daarna gingen we onderuit.”

Uitgerekend dat Lauwe komt nu op bezoek en heeft de punten in Brugge nodig om zijn titelkansen gaaf te houden. “We zijn daarvan op de hoogte,” gniffelt Parton, “maar wij spelen vooral om zelf te winnen en willen onze zegereeks verderzetten. Na die moeilijke competitiestart willen we met een goed gevoel afsluiten.”

Toch laat de 26-jarige onderzoeker al even in zijn kaarten kijken: “Ons team moet het vooral van snelheid hebben. We zijn doorgaans in staat om een sterk blok in defence neer te zetten en kunnen vanuit de transitie de tegenstanders pijn doen. Daarnaast hebben we het voordeel dat we voor elke situatie goeie spelers hebben en dus zowel met een shotje of een harde strijd onder de korven winst kunnen halen. Ik merk ook dat het niveau in vierde provinciale omhoog gaat. Vroeger werd vaak heel agressief gespeeld, maar dat gaat er stilaan uit, zodat steeds meer jonge spelers die kansen krijgen en grijpen.”

(MD)