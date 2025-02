Racing Brugge One wil in eerste landelijke blijven

Eigenlijk had het de voorbije weken al min of meer in kannen en kruiken moeten zijn, maar twee ongelukkige nederlagen zorgden ervoor dat de Bears volop tegen de degradatie moeten blijven strijden. Komend weekend kan daar een eerste succesvolle aanzet toe gegeven worden, maar wellicht blijft het tot de laatste speeldag spannend.

Hoe schor coach Verde Presa zich ook schreeuwde, het wou vorige zaterdag maar niet lukken. Ex- en toekomstig Racinger Tom Geldhof (hij keert volgend seizoen terug, red.) zat daar in de aanvangsfase van de wedstrijd tegen Gentson voor veel tussen. “Zij shotten ongeveer alles binnen”, klaagt David Verde Presa nog een laatste keer. “En ze plukten maar liefst 21 aanvallende rebounds weg voor de neus van onze mannen. Tijdens de rust deden we zowel aanvallend als verdedigend enkele aanpassingen. We verdedigen 17 seconden bijzonder goed, maar dan laten we de kaas van ons brood snoepen omdat we hun tweede kansen niet afstoppen.”

Winstkansen

Met twee uitwedstrijden voor de boeg en een voorlaatste plaats in het klassement ziet de hemel er eerder somber uit. “Natuurlijk willen we de degradatie vermijden. De komende opdrachten bekijken we match voor match. We kunnen van iedereen winnen, maar moeten dat dan ook maar eens laten zien. Tegen Ieper verloren we na verlengingen en na het missen van twee vrijworpen. Tegen Donza kregen we op de buzzer het deksel op de neus. Onze eerstvolgende opdracht moeten we absoluut winnen. In de heenwedstrijd stonden we 39 minuten aan de leiding tegen Scherpenheuvel, maar toch gingen we in extremis de boot in”, aldus de coach.

Huiswerk

Verde Presa staat erom bekend dat hij de wedstrijden tot in de puntjes voorbereidt. “Dat zal deze week niet anders zijn. Ik doe dat vooral om zelf snel te kunnen ingrijpen als er zich een bepaalde spelfase voordoet. Veel jongens pikken dat ook op en kunnen meteen schakelen. Hopelijk kent dat de komende weken een positieve uitwerking.” (MD)

Zaterdag 15 februari om 20.30 uur: Clem Scherpenheuvel One – Racing Brugge One.