Racing Brugge One ontvangt Tongeren: “We zoeken nog naar de perfecte speelstijl”

Het is een ongewoon beeld om Racing Brugge One onderaan het klassement te moeten zoeken. Voor de plek in eerste landelijke wordt niet meteen gevreesd, maar het bewustzijn groeit dat er punten gepakt moeten worden. De bekerwedstrijd tegen Tongeren biedt kansen om het een en ander op punt te stellen.

De huidige top vier was tot nu toe het programma van de Bruggelingen, maar een één op drie zorgt toch voor enige teleurstelling. “Met de komst van onze nieuwe coach, Alain De Clippel, wisselden ook onze plays en de afspraken die we in aanval en verdediging moeten maken”, aldus Tom Geldhof. “We kenden enerzijds al sterke momenten, maar beseffen anderzijds dat er nog werk aan de winkel is. Tegen Hansbeke konden we dat omzetten in een overwinning, tegen Avanti Brugge leek onze prestatie bijna af, maar vorige zaterdag ging onze start meteen de mist in en moesten we na een 12-0 run achtervolgen.”

Vertrouwen tanken

De bekerwedstrijd tegen Tongeren (1/16 finale) is niet veel meer dan een prettig tussendoortje. “De competitie primeert natuurlijk. We zoeken nog naar de perfecte speelstijl en zulke bekerwedstrijden zijn een kans om ons spel weer op het gewenste niveau te brengen. Wij kennen geen bekerdruk en kunnen enkel vertrouwen putten uit een goeie prestatie. Op die manier is zo’n wedstrijd nuttig om ons ook in de competitie weer op het goeie spoor te zetten. We willen dringend punten pakken, want de top vier blijft het doel na de eerste ronde.” (MD)

Zaterdag 29 oktober om 20.45 uur: Racing Brugge One (+5) – Tongeren One.