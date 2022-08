Racing Brugge met nieuwe coach en center aan seizoensstart: “Mikken op top vier in eerste ronde”

Ook bij Racing Brugge zijn er dit seizoen niet veel wijzigingen, maar het zijn ingrijpende: Gunther De Pauw gaf de coachfakkel na 7 jaar door aan Alain De Clippel en sterkhouder en kapitein Pieter Maelegheer hing de schoenen aan de wilgen. Damien De Beurme krijgt de twijfelachtige eer om de sterke center te doen vergeten.

Hij kan er zelf wel om lachen als hij hiermee geconfronteerd wordt: “Dat is in geen geval de ambitie. Bij Falco Gent kreeg ik trouwens een opleiding op de 4-positie, als power forward, maar de voorbije jaren ben ik meer naar die 5-positie geëvolueerd. Let wel, geen klassieke 5, want ik hou ervan om snel te spelen en je zult me ook vaker op de perimeter in actie zien. Op fysiek vlak moet ik natuurlijk onderdoen voor de grotere en zwaardere jongens, maar we gaan er het beste uithalen en ik wil mijn sterktes als beweeglijke pivot ten volle uitspelen. Bij Falco leerde ik te shotten vanop afstand.”

Zoeken en aanpassen

De Beurme is dus de enige nieuwe speler bij Racing One. “Bovendien kende ik vooraf geen enkele speler, want ik speelde vorig jaar bij Knesselare in eerste provinciale. Maar de reeks ken ik wel redelijk goed, omdat ik ervoor bij Hansbeke speelde. En de nieuwe coach ken ik nog van bij Falco. Maar de integratie verliep vlot en goed. Het was wel even zoeken, als enige nieuwkomer in een ploeg die al lang samen speelt. Naast het veld klikt het ook voortreffelijk, overigens.”

“Het wordt wel zaak om de ploeg draaiende te houden. De spelers die jaren aan een stuk onder de vorige coach speelden, worden nu geconfronteerd met nieuwe methoden en een nieuwe visie. Nog niet alle neuzen staan in dezelfde richting. We mikken echter op de top vier in de eerste ronde. Als we die fase goed doorkomen, zien we wel waar we dit jaar stranden. En voor mezelf wordt het een uitdaging om de overstap van het niveau van eerste provinciale naar eerste landelijke snel te maken.”

Zaterdag 3 september om 20 uur: Zwevezele One – Racing Brugge One en zondag 4 september om 15 uur: Arendonk One – Racing Brugge One (beker van Vlaanderen).