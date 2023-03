“Promoveren geen goed idee voor Bobcat”

In vierde provinciale A staat Bobcat Wielsbeke Two na elf speeldagen knap tweede. Dit weekend kruist de ploeg van speler-coach Clint Delaere de degens met Basket Midwest Izegem Four, de derde in de stand. Kampioen spelen zou leuk zijn, maar promoveren vindt Delaere niet zo’n goed idee. Al houdt hij er wel mee op, na dit seizoen.

Met slechts twee nederlagen op de teller gaat Bobcat Wielsbeke Two de laatste rechte lijn in, met nog alle kansen op de titel.

“We beleven opnieuw een heel spannend seizoen”, vertelt de 37-jarige Clint Delaere. “We maken er wel een slechte gewoonte van om al te veel wedstrijden te laten uitdraaien op een close game (lacht). Meestal is het verschil niet groter dan vijf puntjes. Soms krijgen we een bonus van twintig punten, maar dan worden we te laks en wordt het nog onnodig spannend. Maar dat zijn we gewoon geworden, we worden daar niet meer nerveus van.”

Te hoog gegrepen

“Het is een ‘geestig’ seizoen, waarin nog alles open is. Tot nu toe verloren we maar twee keer: tegen Vk Iebac Ieper Two, de huidige leider, en tegen Basket Midwest Izegem Four, dit weekend onze tegenstander – in de heenwedstrijd was ik er niet bij, want mijn vrouw had een weekendje als verrassing gepland voor onze tiende huwelijksverjaardag… Als we dit weekend winnen, zijn we praktisch zeker van de tweede plaats. We staan op één winstmatch van Ieper en moeten nog tegen hen. Dan moet er wel met dertien punten verschil gewonnen worden op hun veld. We hebben alles dus nog in eigen handen – al maakten we thuis tegen Ieper geen kans. Maar we zijn nog heel gemotiveerd.”

“Nu, als we dit verhaal tot een goed einde brengen – de titel pakken, zeg maar – gaan we niet promoveren. We hebben heel wat oudere spelers in de kern, en het tempo in derde provinciale ligt een stuk hoger. Blessures en een mindere motivatie zouden de kop kunnen opsteken. Dat is geen spek voor onze bek meer.”

Overstap naar fiets

“Voor mij zijn dit de laatste maanden als speler en coach”, zegt de Wielsbekenaar nog. “Nu ben ik blessurevrij en dat wil ik zo houden. Met de fiets heb ik een nieuwe passie gevonden, die gepaard gaat met heel wat uitdagingen. Ik zal dus niet in een zwart gat vallen. Maar ik ga wel nog elke week op het oefenveld staan, puur voor het plezier.”

Zaterdag 4 maart om 18 uur: Basket Midwest Izegem Four – Bobcat Wielsbeke Two