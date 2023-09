Promovendus Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One begint dit weekend aan competitie: “We willen ons bewijzen in tweede landelijke”

Promovendus Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One begint dit weekend de competitie tegen het Amon Jeugd Gentson One van Bert Wyseur. Geen onbekende voor de meeste spelers van Holstra. “Ikzelf speelde ook nog onder zijn vleugels”, aldus Sander Accou.

De voorbereidingen verliepen alvast vlekkeloos voor de ploeg van sterkhouder Sander Accou, die kampioen werd in eerste provinciale. Tegen LDP Donza, KBGO Finexa Basket@Sea Two, Wytewa Roeselare One en BBC Houtem Redwolves One bleef Holstra in de poulefase van de Beker van Vlaanderen foutloos. “We zijn met een zo goed als ongewijzigd team vol vertrouwen gestart aan de nieuwe campagne”, opent de 33-jarige Sander Accou uit Moorsele. “Dit was nog zonder big guy Mathias Vergote en Jérome Vandenberghe. We weten van elkaar wat we kunnen en wat we waard zijn.”

“Tegen Amon Jeugd Gentson gaan we alvast een speciale wedstrijd tegemoet. Bert Wyseur, de coach van Gentson, is geen onbekende voor de meeste spelers van Holstra. Ook een aantal spelers bij Gentson doen een belletje rinkelen in het Zuid-West Vlaamse basketbalwereldje. Ikzelf speelde ook nog onder zijn vleugels.”

Jong team zonder druk

“Gentson is een jeugdig collectief dat in hun patroon blijft, heel gedisciplineerd en defensief sterk. Het belooft dus een hoogstaande wedstrijd te worden. Ons doel? Zo hoog mogelijk eindigen dit seizoen. Na de eerste ronde zal er al duidelijkheid zijn. In de tweede ronde recupereren we de geblesseerden. Niets moet, alles mag, zeg maar. We promoveerden uit eerste provinciale en willen het nu waarmaken in tweede landelijke. Ikzelf ben momenteel de oudste van de ploeg, gevolgd door Justin Vanbecelaere die er 26 is. De rest is tussen de 18 en 24 jaar. We zijn dus een vrij jong team die zonder druk de nieuwe campagne wil aanvatten”, besluit hij.

Met Jérome Vandenberghe, Basile Dedecker, Basiel Dekeyzer, Hendrik Hanssens, Sander Accou, Ewout Samyn, Brent Vyncke, Jules Ryon, Justin Vanbecelaere, Kobe Witdouck en Matthias Vergote beschikt coaching staff Steven Duprez en Luc Margodt over een goed uitgebalanceerd team die wel eens zou kunnen verrassen.

