Promovendus Balti doet het uitstekend in Promo 1: “We hebben een vechtersmentaliteit”

In Promo 1 van het herenvolleybal boekte Balti Kortrijk Spurs zijn zevende zege op rij tegen VC Packo Zedelgem B. Dit weekend trekt de ploeg van coach Willem Deconinck naar Beobank Citivo Gits.

Met negen overwinningen op elf wedstrijden is promovendus Balti Kortrijk Spurs B buiten de verwachtingen goed aan het seizoen begonnen. “We hadden eerlijk gezegd geen ambities”, vertelt coach Willem Deconinck (35), die op een boogscheut van thuishaven De Lange Munte woont.

“We wilden gewoon een comfortabel jaar afwerken. Dat we met nog vijf speeldagen te gaan in de eerste ronde op een tweede stek zouden staan, had niemand gedacht. Nu hopen we stiekem om in de top drie te eindigen. Als we daarin slagen, gaan we enkele mooie wedstrijden tegemoet. De kampioen gaat over, maar daar zijn wij nog niet aan toe. We zijn een heel jonge ploeg die nog veel te leren heeft. Laat ons nog maar een paar jaartjes rijpen in Promo 1 en bijleren. Het verschil met nationale is immers groot.”

“Vorig seizoen speelden we kampioen in Promo 2. Toen was ik nog speler, nu neem ik de rol van trainer op mij. Het is grotendeels dezelfde groep gebleven met enkele versterkingen. De vechtersmentaliteit is groot in dit team. De wil om ervoor te gaan is groot. Dat zie je ook op training en dat vertaalt zich dan weer in de wedstrijden”, aldus Deconinck.

“Dit weekend kruisen we de degens met Gits. In de heenronde wonnen we met 3-1. Op hun veld wordt het zeker geen gemakkelijke klus. Een week later trekken we naar Bavo Bavikhove, de derde in de stand. Dan zal duidelijk zijn of we die top drie waard zijn.”

(EL)