Promotiepoule is zeker voor Racing Brugge Two: “We willen eerst nog enkele mooie resultaten neerzetten”

Uitgerekend op het ogenblik dat er in beide bestuurskamers over een samenwerking gesproken wordt, treffen de Two-ploegen van Sijsele en Racing Brugge elkaar in een onderling duel in eerste provinciale. De thuisploeg lijkt zonder veel hoop het seizoen af te werken, Racing wil graag nog enkele zeges.

“Het was ons doel om de top vier te halen in de eerste ronde en daarna wat rustiger te kunnen acteren, en daarin zijn we geslaagd,” aldus medekapitein Michiel Vandenbussche. “Het betekent echter niet dat we op onze lauweren rusten. De komende wedstrijden blijven belangrijk voor de onderlinge coëfficiënt en van zodra we in die promotiepoule uitkomen, willen we graag nog enkele mooie resultaten neerzetten tegen hoger ingeschatte tegenstanders.”

Ploegsamenstelling

Omdat Damien De Beurme niet meer wenst aan te treden bij de One-ploeg, schuift Michiels broer Andries door van de Two naar de One.

“Ook Jeroen Craenhals en Arend Titeca dubbelen (One en Two, red.) en daardoor komen er plaatsen vrij voor de jongeren. Zo krijgen vier jonge gasten een kans om te proeven van fanionbasketbal op hoog niveau. Zij kloppen aan de deur van de Two-ploeg die we voor volgend seizoen aan het maken zijn en die geleid zal worden door Kurt De Buck.” Die laatste zit zondag alvast nog op de bank bij… Sijsele Two. (MD)

Zondag 15 januari om 17 uur: Sijsele Two – Racing Brugge Two