Polen verrast Belgian Cats in eerste match als Europees kampioen

De Belgian Cats hebben woensdag hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap verrassend verloren in de Antwerpse Lotto Arena. De eerste 22 minuten waren zeer moeizaam. Van 26-43 vlak na rust ging het naar 51-53 in kwart vier, maar dichter kwamen de Cats niet. Polen won met 62-67. De allereerste match van de Cats als Europees kampioen en ook de eerste match ooit voor de Belgische basketbalvrouwen in Antwerpen werd een ontgoocheling.

Gaten in Belgische verdediging

Bondscoach Rachid Méziane startte met dezelfde vijf speelsters die in juni de finale van het EK wonnen: Julie Allemand – Julie Vanloo – Antonia Delaere – Emma Meesseman – Kyara Linskens. Linskens en Vanloo driepunterden de eerste Belgische scores op het bord, maar het was Polen dat de gaten in de Belgische verdediging zocht en vond en met snelle uitbraken op voorsprong kwam: 10-17. Een time-out van Méziane bracht beterschap in de verdediging. Steals van Delaere en Vanloo, bloks van Allemand en Linskens: scoren ging niet meer voor de Polen: één schamel punt in vijf minuten.

Maar België kwam ook niet tot scoren in de eerste drie minuten van het tweede kwart, de Poolse verdediging legde zich helemaal toe op de Belgische sterspeelster Emma Meesseman, terwijl de genaturaliseerde Amerikaanse speelster van Polen, Stephanie Mavunga, scoorde aan de lopende band. Polen met bijna dubbel zoveel punten als de Belgen: 14-27. Na vier gemiste driepunters van Allemand was haar vijfde poging wel raak. Vlak voor rust milderden de Cats nog: 24-36.

4.000 toeschouwers schreeuwen Cats terug in de wedstrijd

Een publiek van 4.000 man, een record voor een kwalificatiematch van de Cats, schreeuwde dan de speelsters naar een betere prestatie in kwart 3. Meesseman, een hele wedstrijd lang gedekt door twee Poolse vrouwen, kon toch tien punten scoren in de tweede helft. Een driepunter van Vanloo deed de Lotto Arena een eerste keer ontploffen: 44-49.

Delaere, die in haar thuisstad speelde, achtte dan haar moment gekomen. Een driepunter en een snelle score: 51-53. Maar Mavunga, de beste speelster op het terrein, troefde de Cats af. Ze eindigde de match als topscorer met 21 punten. Polen plaatste een tussenspurt. Meesseman vocht nog en benutte elke centimeter ruimte die ze van de verdediging kreeg, maar de winst grijpen lukte niet meer. Polen smeerde België een verrassende thuisnederlaag van vijf punten aan.