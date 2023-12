Ploegafgevaardigde Alex (59) moet na hersenoperatie even rust nemen: “Hoop dat we kampioen spelen”

Basketbalclub Holstra Wevelgem-Moorsele One voert na negen speeldagen de ranglijst aan in eerste provinciale. De dames van deze ploeg kunnen iedere wedstrijd rekenen op ploegafgevaardigde Alex Bevernage. “Er kunnen niet genoeg vrijwilligers zijn”, klinkt het bij de Lauwenaar.

“In 2007 ben ik bij de ploeg terechtgekomen”, vertelt de 59-jarige Alex Bevernage. “Dit kwam door mijn schoonzus Kathleen Deschodt die ook bij de club actief was. Het was de bedoeling om als stille kracht achter de schermen mijn steentje bij te dragen, maar al vlug kwam daar ook de taak aan de tafel bij, wat niet echt de bedoeling was.”

“Daarvoor was ik al 30 jaar lid bij Mistral Wevelgem. Ik heb steeds voor meisjes gewerkt bij de club. Nu bestaat mijn taak nog uit het bijstaan van de meisjes indien nodig. IJs halen bij een blessure bij de ploeg maar ook bij de tegenstander is maar een van mijn taken.”

“Ik ben er elke wedstrijd bij en dat wordt zeer geapprecieerd door de speelsters. Nu zijn de wedstrijden op verplaatsing voorlopig niet aan de orde. Een operatie vorige maand aan mijn hoofd voor een goedaardig gezwel doet het mij even rustig aandoen. In 2024 hoop ik er opnieuw bij te zijn.”

Toffe bende

“Ik ben er werkelijk ingerold maar ik zou het niet meer kunnen missen. Na mijn hersenoperatie heeft het mij een boost gegeven om weer tussen de mensen te durven komen. Er kunnen niet genoeg vrijwilligers zijn. Dit is een heel toffe bende waar geen buitenbeentjes tussen lopen. Ze staan steeds klaar om voor elkaar te vechten. Het is de ideale mix van ervaring en jonge speelsters.”

“Vorig seizoen zakten we uit tweede landelijke naar eerste provinciale. Dit was eerder al enkele keren gebeurd. Wij zijn precies iets te goed voor provinciale maar tweede landelijke blijkt net iets te hoog gegrepen. Corona hield een degradatie al eens tegen, maar vorig jaar was die onder de vleugels van Marino Deprez niet meer te vermijden.”

Details

“Ondertussen verlieten enkele dames zoals Maaike Remmerie, Vere Bevernage en Margot Derie de ploeg omdat er niet meer landelijk word gespeeld. Laura Degros en Marie Hubrecht zorgen voor de scores. Vooral hun driepuntshot mag er zijn. Ze kwamen over van ION Basket Waregem. De zusjes Kim en Steffi Eeckhout en Melissa Hennin zijn de ervaren dames. Met Xavier Marescaux hebben we dit jaar de ideale coach voor deze ploeg. Hij valt heel goed mee. De resultaten mogen er dan ook zijn. We verloren slechts een wedstrijd tegen Torhout op de openingsspeeldag.”

“Kampioen spelen? Dan zal alles moeten meezitten. Het kan van details afhangen. Ik hoop het alvast. Er zijn voor de winterstop nog twee matchen te gaan. BBC Koksijde lijkt me best haalbaar dit weekend. ION Basket Waregem volgende week daarentegen zou wel eens verraderlijk kunnen zijn en best niet te onderschatten, maar onze dames gaan uit van eigen kracht.”

Bekermatch

Na Nieuwjaar is er de bekermatch tegen Waregem uit eerste landelijke. “Daar hebben we niets te verliezen, stressen is zeker niet aan de orde, maar gewoonweg onze kans gaan en alles geven.”

“Naast basketbal gaat mijn liefde uit naar het kijken van een mooie film. Niet op Netflix maar in de bioscoop of op tv. Ik werk vijf halve dagen per week in de Waak in Kuurne. Daarvoor was ik actief als boekhouder tot ik in 2017 een hersenbloeding kreeg en het geweer van schouder moest veranderen”, besluit ploegafgevaardigde Alex Bevernage.