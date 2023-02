Play-ups en play-downs staan voor de deur: Steile ambities voor de een, bange dagen voor de ander

Landelijke provinciale ploegen genieten van enkele weken rust tussen de eerste ronde en de poulefases die over promotie en degradatie gaan beslissen. Voor de één komt dat reces al beter uit dan voor de ander. Nóg groter is het verschil in verwachtingen en ambities, waarbij een redelijk grote middengroep zich bevindt tussen de ploegen die vanaf volgende week elke keer willen knokken voor de punten.

Eerst nog even ter herinnering: omwille van de coronapandemie werd vorig seizoen afgesloten zonder verplichte dalers. Daardoor zijn de meeste reeksen nu overbevolkt. Met een competitie in twee fasen wil men weer tot reguliere reeksen van 14 ploegen komen. In de voorbereiding en de eerste weken van de competitie hadden meerdere ploegen al de wens uitgedrukt om bij de eerste vier te eindigen. Ze wisten toen al dat het tweede deel rustiger afgewerkt zou kunnen worden, omdat de degradatiezorgen dan weggespeeld waren.

Landelijke

Zowel Avanti als Racing Brugge zagen hun One-ploeg in de top vier eindigen, waardoor ze in de promotiepoule terechtkomen, zij het met totaal uiteenlopende ambities. De Racing Bears blikken terug op een succesvol eerste deel, maar hebben geen promotiewens noch -kans. “Het zou een half mirakel zijn als we bijvoorbeeld tegen Lier zouden winnen, een ploeg die eigenlijk al in de nationale reeksen thuishoort”, aldus sportief coördinator Wim Debbaut. De buren van Avanti reageren totaal anders. “We hebben er nooit een geheim van gemaakt: we willen kampioen worden of toch minstens de promotie forceren”, aldus coach Wim Van Britsom. “In de andere reeks blijf Guco Lier Two ongeslagen, wij verloren één keer. We hebben ons lot nog in eigen handen, uitgenomen als we meteen zouden verliezen, want het lijkt erop dat we de Lierenaars op de allereerste speeldag zullen ontvangen.” Voor Blankenberge ziet de toekomst er somber uit. Pieter De Rycker, die de ploeg volgend seizoen overneemt van Nils Vermeiren, zag de voorbije weken sterke prestaties, maar de kustploeg zal wellicht vier ploegen achter zich moeten houden om enige kans te maken op een verlengd verblijf in de landelijke reeksen. Dat betekent dat Casier en co in de top van de degradatiepoule moeten eindigen.

Eerste provinciale

In de hoogste provinciale reeks zien we een gemengd beeld. Koekelare beëindigde het eerste deel met slechts één nederlaag (op de openingsspeeldag, red.) en mag bij de titelkandidaten gerekend worden. Zwevezele One en Racing Brugge Two gaan mee naar de play-ups, maar zonder enige ambitie. Voor Zwevezele verwoordt Ruben Casteleyn het als volgt: “De ploegen uit de zuidelijke reeks zijn te sterk, maar we zijn gemotiveerd om tegen een van die toppers eens te winnen.”

Zowel Sijsele Two als Oostkamp Two moeten het behoud afdwingen vanaf 25 februari en zijn eensgezind in hun vooruitblik: “Drie ploegen achter ons houden!” Ze beginnen echter met een verschil in strategie. Sijsele kan uit de eigen reeks Oostkamp en/of Middelkerke achter zich houden. Bovendien rekent coach Kurt De Buck op zeges tegen de andere degradatiekandidaten en een verrassing tegen een hoger geklasseerde ploeg. Niki De Boysere, Oostkamps coach, vindt een bondgenoot in de kalendermaker: “Het lijkt erop dat we tegen de beide Ieperse ploegen zullen starten. Behalen we een 2 op 2, dan zijn we gelanceerd voor de race naar het behoud.”

Tweede provinciale

Merkwaardig genoeg zijn alle tweedeprovincialers uit de regio in de play-downs verzeild geraakt. Voor Knokke-Heist was dat eerder onverwacht omdat concurrent Delrue Oostende de maat nam van leider Izegem Two. Zonder nieuwe verrassingen handhaaft de ploeg van de oostkust zich echter in tweede provinciale. Anders liggen de kaarten voor Oedelem One: “Het behoud is het enige doel en als we enkele wedstrijden met onze sterkste ploeg kunnen aantreden, acht ik onze kansen relatief groot”, aldus afscheidnemend coach Tim De Wispelaere. Voor Oostkamp Three wordt het nog moeilijker. “Bovendien ligt ons lot ook in de handen van de Two-ploeg,” aldus captain Joppe De Roos. “Als zij degraderen, moeten wij sowieso plaats maken in de reeks.”

Derde provinciale

In vierde provinciale wordt de lopende competitie zonder play-ups verder afgewerkt, maar in derde provinciale gaan maar liefst zes ploegen in nieuwe poules verder bikkelen. Racing Brugge Three kwam een tikkeltje te kort voor de play-ups, maar heeft al meerdere winstwedstrijden voorsprong ten opzichte van de andere degradatiekandidaten uit beide groepen. Alle andere ploegen uit de regio kunnen wél nog promoveren. ACJ Brugge One wordt door de meeste waarnemers als de voorlopige verrassing van het seizoen beschouwd. Toch wordt vooral in de richting van Oedelem Two en Avanti Brugge Two gekeken voor de promotie. Joost De Meyer wil het vel van de beer niet verkopen vóór hij geschoten is: “We treffen enkele ploegen in de tweede ronde waar we vorig jaar tegen verloren, maar we hebben alvast een comfortabele uitgangspositie na een eerste deel zonder nederlaag. We willen opnieuw alles winnen, al zullen ze bij Avanti niet anders redeneren. Binnen de spelersgroep en binnen de club moet daarna eventueel een knoop doorgehakt worden: als de One zich handhaaft, kunnen we normaliter niet promoveren.” In de B-groep bleef Avanti dus ook ongeslagen, waardoor het nu al uitkijken wordt naar de onderlinge duels, die wellicht beslissend zijn voor titel en promotie. Voor Blankenberge Two en Zedelgem One is het doel eigenlijk al behaald. Zij koesteren geen ambitie noch verwachtingen voor de resterende acht wedstrijden.