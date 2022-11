Pierre-Antoine Gillet ziet het niveau in eerste klasse stijgen: “Jeugdinvestering is de sleutel”

Deze week bekampt Filou Oostende in eigen huis drie L-tegenstanders; na de zege tegen Limburg United en de nederlaag tegen Legia Warschau komt zaterdag Leuven Bears naar de COREtec Dôme.

Met de zege tegen Limburg United nam Filou Oostende een beetje revanche voor de nederlaag in de bekerfinale tegen deze Limburgers. Deze club kwalificeerde zich vorig seizoen immers niet voor Elite Gold en zo ontmoetten ze mekaar acht maanden niet meer. Nog belangrijker dan die ene competitiematch zijn de twee volgende ontmoetingen. In het tweede weekend van december kijken Filou en United mekaar tijdens de kwartfinales van de beker van België in de ogen: vrijdagavond 9 december in Hasselt en (let op, nieuwe datum) dinsdagavond 13 december in Oostende.

Dinsdagavond was er Europees minder vreugde. De nederlaag van Oostende tegen Legia Warschau kwam hard aan, maar voelde toch een beetje als een winst aan. Na de negenpuntenzege in Warschau is het vijfpuntenverlies thuis misschien toch voldoende voor de play-ins. In de twee slotspeeldagen reist Oostende nog naar Galatasaray Istanbul (6 december) en ontvangt het Hapoel Holon (20 december). De Polen spelen in Israël en thuis tegen de Turken.

De Limburgers zijn een ware rivaal voor de landstitel

Oostende is al jaren bezig met de ontwikkeling van jonge Belgische basketters. Limburg United kopieerde het academie-model van Oostende. Ook Leuven Bears met coach Eddy Casteels geeft graag ruimte aan jonge Belgen.

Verminderde budgetten

“Wij hebben inderdaad ook een jongere ploeg dan vorig seizoen. Dat is nodig in het Belgische basket”, zegt Pierre-Antoine Gillet. “Er zijn onder meer verminderde budgetten. Meer dan ooit vind je dan een goede oplossing in de jeugdbasketscholen. Aan de beste jongeren geven we hier kansen in een heel professionele structuur. Elk jaar kunnen ze een stap voorwaarts zetten. Oostende levert ter zake goed werk. Zo verhogen we het niveau van het Belgisch basketbal. Het is een goede vaststelling dat andere clubs eveneens die stap zetten. Alle eersteklassers worden steeds professioneler. Investeren in de jeugd is de sleutel”, benadrukt Pierre-Antoine Gillet. “Zaterdag zien we coach Eddy Casteels in Oostende terug. We weten wat hij al gedaan heeft voor het Belgische basketbal. Hij gaf steeds vertrouwen aan jongeren, hij leidt hen keurig op.”

Titelrivaal

En toch nog even vragen aan Gillet waar hij Limburg United in de rangschikking ziet. Zouden ze de eerste challenger worden? “Ik wil hen dit seizoen geen outsider noemen. Limburg United heeft een kans op de titel. Ze hebben een ploeg om hoog te eindigen! Oostende domineert al vele seizoenen maar zij zijn een directe concurrent. Vorige zaterdag keerden ze goed terug in de wedstrijd terwijl ze bovendien twee superbelangrijke spelers misten. De Limburgers zijn een ware rivaal voor de landstitel”, meent Gillet. (PR)