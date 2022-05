Pierre-Antoine Gillet maakt met Oostende zijn heroptreden in Leiden

Tijdens een ministage in Leiden heeft Filou Oostende donderdag gewonnen van 71-89 tegen ZZ Leiden. Pierre-Antoine Gillet maakte zijn heroptreden na anderhalve maand afwezigheid. Beide teams vangen volgende dinsdag vanuit polepositie hun nationale play-offs aan.

Filou Oostende en ZZ Leiden haalden de beste resultaten in hun land tijdens de BNXT League. Daarom zijn ze vrijgesteld van de kwartfinales in de Domestic play-offs. Maar de ommezijde van de medaille betekent een periode van tien dagen zonder match. Daarom planden ze dit duel in Leiden. Oostende koppelde daaraan een tweedaagse stage.

Kapitein krijgt rust

De Filou’s waren nog niet voltallig. Buysse en Brimah zijn al een tijdje out maar ook Djordjevic speelde niet mee. Uit voorzorg rustte de kapitein.

De Oostendenaars namen vanaf de elfde minuut de controle in handen en bouwden een 31-40-voorsprong uit die tot de rust (41-50) intact bleef. De Gjergja-discipelen verbreedden na 58-66 aan het halfuur het verschil tot maximaal een twintiger aan 65-85 en wonnen netjes met 71-89.

Het beste nieuws kwam van Pierre-Antoine Gillet die sinds de bekerfinale van medio maart out was wegens een vervelende achillespeesblessure. Wanneer hij dan toch even inviel, liep hij een voetverzwikking op. Zo duurde inactiviteit van Gillet meer dan anderhalve maand.

De heroptredende Gillet was donderdag goed voor 12 punten aan 50 % (1 op 2 tweepunters, 2 op 7 bommen en 4 op 5 vrijworpen), 6 rebounds en 1 assist in 25’16”. Hij lijkt dan ook klaar te zijn voor de play-offs die dinsdag in de COREtec Dôme aanvangen.

Bratanovic haalde de beste computerevaluatie met 14 punten aan 75 % (5 op 8 tweepunters, 4 op 4 vrijworpen), 5 rebounds en 2 assists. Van der Vuurst (6) en Troisfontaines (5) deelden de meeste assists uit. Pintelon en vooral Kediambiko kregen in dat slotkwart nog speelminuten. (P.R.)