Pierre-Antoine Gillet is ‘Speler van het seizoen’ bij Filou Oostende

De supporters van Filou Oostende bekroonden co-captain Pierre-Antoine Gillet tot ‘Speler van het seizoen’. Gillet doet zoveel meer dan wat statistieken verklappen.

Pierre-Antoine Gillet kreeg een aandenken. Voor aanvang van de nationale play-offs kreeg hij al de onderscheiding ‘Speler van het Jaar’ van alle Belgische ligaclubs.

In 42 BNXT-wedstrijden (18 nationale competitie, 10 Elite Gold, 9 nationale playoffs en 5 BNXT playoffs) was Gillet goed voor gemiddeld 11,2 punten, 4,3 rebounds en 1,5 assists in 25’16”. In 39 van die 42 wedstrijden stond hij in de basis. De onvermoeibare Gillet werkte tweepunters af aan 73,3 procent, bommen aan 37,8 procent en vrijworpen aan 77,4 procent.

In het Oostendse referendum ‘Speler van het seizoen’ liet hij in de top vijf Keye van der Vuurst, Bree Tyree, Simon Buysse en Vrenz Bleijenbergh achter zich.