Pierre-Antoine Gillet blijft tot 2027 bij Oostende

Belgisch speler van het jaar Pierre-Antoine Gillet heeft een verlenging van drie jaar ondertekend bij basketbalclub Oostende. Dat heeft sportief verantwoordelijke van Oostende, gewezen vicepremier Johan Vande Lanotte, donderdagavond bekendgemaakt op een sponsorevenement van de club. Ook raakte bekend dat de eerder aangekondigde drievoudige NBA-kampioen Patrick McCaw door visumproblemen maar niet in België geraakt. De club heeft een Amerikaanse vervanger beet, waarvan de naam nog niet wordt vrijgegeven.

Pierre-Antoine Gillet had nog een lopend contract voor komend seizoen. Een nieuwe verbintenis zal hem nu tot en met het seizoen 2026-2027 aan de kust houden. Zo verklapte Johan Vande Lanotte tijdens een speech voor sponsoren en genodigden donderdagavond bij sponsor Coretec Floors in Kruisem.

De 32-jarige Gillet stapte in 2013 over van Luik naar Oostende. Hij bleef er vier seizoenen, goed voor vier titels en vier bekers. Daarna speelde hij drie seizoenen in Frankrijk en Spanje om in 2020 terug te keren naar Oostende.

Vervanger voor McCaw

Een maand geleden pakte de kustploeg uit met een toptransfer. Patrick McCaw, die een niet onbelangrijke pion was bij de kampioenenploeg van de Toronto Raptors in 2019, werd binnengehaald. Hij kwam ook naar België, maar geraakte niet voorbij de paspoortcontrole op Brussels Airport. Zijn paspoort stond geseind als “verloren” of “gestolen” en werd afgenomen. Hij verbleef vier dagen in het transitcentrum van Steenokkerzeel, waar Johan Vande Lanotte hem bezocht. De club kreeg hem niet vrij. McCaw werd uitgewezen en vloog terug naar de Verenigde Staten. Een nieuw paspoort zou hij pas over enkele maanden krijgen, dus is Oostende noodgedwongen op zoek gegaan naar een vervanger. Die wordt binnenkort voorgesteld.

Ook het papierwerk voor een andere Amerikaan, Khalil Ahmad, duurde langer dan voorzien. Volgende week zou de combo guard kunnen aansluiten.

Volgende week zaterdag speelt Oostende de Supercup in en tegen Leiden.