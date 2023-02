Pierre-Antoine Gillet blijft op twee fronten actief: “Vermoeidheid is geen excuus”

Van hun kalender mogen de basketters eindelijk het januariblad afscheuren. Wat een helse maand was dat, negen matchen waarvan acht in negentien dagen, dat was te veel. Twee matchen op rij kenden bovendien verlengingen. Maar er waren ook mooie momenten. Een gesprek met kapitein Pierre-Antoine Gillet.

“De eerste twee weken van januari kwamen we nauwelijks tot trainen. Er waren zoveel wedstrijden. Ook veel nederlagen. Het deed ons pijn dat we zo vaak verloren want dat zijn we helemaal niet gewoon”, herinnert Gillet zich de twee nederlagen tegen Bakcesehir Koleji, de twee tegen Spirou Charleroi en de ene uitschuiver in Luik. “We zijn bekwaam om het goed te doen. Dat moeten we in elke match tonen.”

In die moeilijke januarimaand viel vooral het verschil tussen die competitiematch (88-101) en het eerste bekerduel (92-76 na 75-35) tegen Charleroi op. Eén week verschil, zelfde tegenstander, tweemaal thuis maar wat een verschil in resultaat. “Vooral in de eerste helft van die eerste halve finale in de beker hebben we ons ware gelaat getoond. We concentreerden ons op onszelf. Zeker in verdediging deden we heel goed wat we moesten doen: agressief zijn”, aldus Pierre-Antoine Gillet.

Gillet is altijd een van de betere Zeekapiteins, soms de beste. Dat merk je niet altijd in de statistieken. In de BNXT League haalt hij 9,2 punten, 4,8 rebounds en 1,7 assists. Maar wel in de heenmatch van de halve finales: 21 punten, 9 rebounds en 2 assists.

We domineren veel minder dan de vorige seizoenen

“Het was heel lang geleden. Vanaf het begin van die match vielen ze wel en dat gaf me vertrouwen. Ik focus me ook niet te veel op de aanval. Vooral richt ik me op het verdedigend werk. In de defensie steek ik veel energie. Daar win je de belangrijke matchen, daar haal je de titels, daar verover je de trofeeën. Dario Gjergja zegt dat steeds en hij heeft gelijk. We moeten ons concentreren op de verdediging. Dat tracht ik te doen. Onze ploeg heeft ook veel offensieve wapens, maar misschien een beetje minder dan vorig jaar. Daarom tracht ik ook in de aanval toch nog meer bij te dragen.”

Kampioenschap

Het Champions League-verhaal eindigde in januari na drie play-ins. “Het was een goede campagne. We hebben enkele heel goede wedstrijden gespeeld. Tegen teams als Galatasaray, Bahcesehir en Hapoel Holon zag je dat we op een Europees niveau kunnen basketten. Weliswaar begingen we soms enkele fouten die wellicht te wijten zijn aan de jeugd en/of het gebrek aan ervaring. Dat is jammer. De Europese resultaten tonen niet echt ons werk. We vierden mooie zeges maar we konden ons ook kwalificeren voor de tweede ronde”, meent Gillet, zelf Europees goed voor 10,3 punten, 4,5 rebounds en 1,5 assist per match. “Maar er zijn ook goede zaken aan de uitschakeling na de play-ins. Nu kunnen we ons concentreren op de beker van België en het kampioenschap. Dat is nog steeds vooral ons doel. Nu kunnen we op trainingen meer werken aan onze foutjes en omgaan met kleine details. We concentreren ons op twee trofeeën.”

Killers en winners

Oostende had het moeilijk met de agressie van Charleroi. “Door meer agressie won het jonge Charleroi tweemaal tegen ons in competitie. Dat moeten wij ook doen. Hard, met handen en kleine contacten. We moeten hen antwoorden met dezelfde agressiviteit. De refs fluiten niet meteen vijf fouten”, benadrukt Gillet. “We domineren veel minder dan de vorige seizoenen. Er moet nog meer een mentaliteit van killers en winners komen. Soms missen we dat wat, wellicht een beetje door het jeugdige. Maar laten we niet vergeten wat we al deden. Onze coach was hier niet in het voorseizoen. Onze ploeg was trouwens nooit compleet. Er zijn veel verklaringen.” (PR)