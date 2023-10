Piepjong Blankenberge Two ontvangt ervaren Oedelem Two

Het had het duel van de leiders in derde provinciale kunnen zijn, maar de Blankenbergse jeugd verslikte zich een paar keer in het eigen enthousiasme. Bij Oedelem loopt alles op wieltjes, zodat zij hun ongeslagen status opnieuw willen verdedigen. Beide ploegen geloven in hun winstkansen, maar spelen andere troeven uit.

“Het had drie op drie kunnen zijn”, opent Blankenberge-coach Bruno Van Gorp zijn analyse, “maar weet je dat we vorige zaterdag met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar op het terrein stonden om ACJ Brugge te verslaan? Je weet dat je met zo’n jeugdige groep geduld moet hebben, maar dat hebben we. Het mooie en bewonderenswaardige is dat zelfs een vijftal jongens die niet voorzien waren, in augustus hun plaats in de Two-ploeg afgedwongen hebben. Daardoor zit ik nu met een positief selectieprobleem.”

Leider

Ook bij Oedelem heerst hoogconjunctuur. Kevin Vanhauter ruilde de coachplank nogmaals voor het spelersplunje en beleeft daar voorlopig veel plezier aan. “We voegden jong talent toe aan onze eerder oude kern en dat begint te renderen. Neem daar een coach als Kristof De Mey bij, voor wie het in Oedelem altijd een beetje thuiskomen is, en je mag niet versteld staan dat de resultaten volgen. Bij die drie overwinningen zit onder andere de moeilijke verplaatsing naar Eernegem, maar ik verwacht dat eveneens van onze komende uitstap naar de kust.”

Blankenberge voorziet alvast een warm onthaal. “We gaan dat opnieuw met een zeer jonge ploeg doen”, aldus Van Gorp. “Eigenlijk hebben we maar vijf echte senioren, maar het zijn de jongeren die de ploeg dragen. De U18-spelers zorgen voor intensiteit en eigenen zich verbazingwekkend snel de gevraagde concepten toe. Pieter De Rycker, die de One-ploeg coacht en met wie ik haast dagelijks overleg, en ikzelf zijn van oordeel dat dit de juiste weg is. Ook bij de U16 en zelfs de U14 is heel wat talent in aantocht. Zij maken de komende jaren de dienst uit.” (MD)