Phoenix Brussels dwingt Filou Oostende tot het uiterste

Wat een moeizame avond voor leider Filou Oostende tegen staartploeg Phoenix Brussels. Na een heel lange achtervolging scoorde Randolph de winnende korf. Oostende telt 11 op 11.

Na een paar weken zonder basketbal was er eindelijk nog eens een wedstrijd. Publiek was om de gekende reden niet toegelaten. Voor de opworp had een minuut stilte plaats voor de overleden grootvader van Pierre-Antoine Gillet en het overleden BCO-bestuurslid Marc Rommel.

Veertien eenheden voorsprong

Brimah opende de score. Oostende sprintte naar 12-4 weg maar Llorente en co antwoordden met een 0-9-run tot 12-13. Vucica legde zelfs de 16-20-cijfers na het openingskwart vast. Deroover driepunterde vroeg in het tweede kwart tot 16-23. Bij 18-27 vroeg coach Gjergja een time-out aan. Na 13’48” driepunterde Jarvi zelfs naar 18-32, een Brusselse voorsprong van veertien eenheden.

Na een fout van Gillet en een technische fout voor Gjergja vergrootte Kougeuere voor Brussels tot vijftien stuks (22-37). In de volgende minuut knaagden Gillet en Booth, elk met een bom, meteen zes punten van dat verschil af. Randolph en Brimah milderden zelfs tot 34-39 met nog 1’51” op de klok.

Kougeuere en Deroover namen met elk een driepunter opnieuw afstand: 34-47. Booth legde de 37-47-rustscore vast. Opvallend cijfer bij Oostende: in 13 minuten had Djordjevic zeven assists uitgdeeld. Brimah (4 op 5 tweepunters en 4 op 4 vrijworpen) scoorde 12 punten aan 88 %.

Het regent bommen

Hoe begon het derde kwart? Met een assist van Djordjevic naar Brimah: 39-47. Met bommen van Booth en Gillet naderde Oostende tot 49-51. Maar Llorente vuurde vanop dezelfde afstand ook twee keer: 49-57. De Brusselaars wilden niet wijken. Bij 54-61 vroeg coach Gjergja een minuut inspiratie aan. Nog voor het halfuur moest Vucica met vijf fouten naar de bank. Van der Vuurst bracht Oostende aan de vrijworplijn op gelijke hoogte: 61-61.

Met nog één kwart te spelen telde Brussels dank zij een vrijworp van Pouedet één puntje voorsprong: 61-62. Buysse bracht Oostende 69-67 voorop. Hazard scoorde tegen, Booth en Deroover driepunterden tot 72-72. Buysschaert bracht de thuisploeg opnieuw aan de leiding (74-72) en coach Jaumin vroeg een time-out aan.

Intensiteit neemt toe

Nadat vier punten van Booth voor een 78-72-voorsprong zorgden, reageerde Kouguere met een 0-6: een driepunter en een and one: 78-78 en nog 2’25” op de klok. De intensiteit nam steeds meer toe. Aan beide kanten liep de afwerking eens mis. Met nog 9 seconden op de klok scoorde Randolph 80-78.

Time-out-aanvraag door coach Jaumin. Llorente zocht en kreeg een fout bij van der Vuurst. De Spanjaard miste zijn eerste vrijworp en moest dat ook met zijn tweede doen om een zegekans te behouden. Kougeuere pakte de rebound maar benutte de ultieme kans niet. Oostende won met 80-78 maar de mannen van coach Jaumin hadden hen tot het uiterste gedreven.

