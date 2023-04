Philip Mestdagh nieuwe coach van het Poolse VBW Ark Gdynia

Lang hoefde Philip Mestdagh niet te wachten op een nieuwe club nadat hij te horen kreeg dat House of Talents Kortrijk Spurs zijn sportieve ambities opbergt met de dames.

Enkele dagen nadat de 60-jarige Ieperling met Kortrijk Spurs uitgeschakeld werd door Namen in de playoffs maakte hij bekend dat hij naar het Poolse VBW Ark Gdynia trekt volgend seizoen. Hij ondertekende daar een eenjarig contract met optie op een verlengt verblijf. “Twee jaar geleden kwam ik al in contact met de club, maar toen kozen ze nog voor hun assistent Jelena Škerović. De resultaten vielen dit seizoen echter wat tegen waardoor ze mij via Lot Wielfaert contacteerden. Ik ben heel blij met deze uitdaging. Mijn vrouw werkt niet meer, dus zal ze op regelmatige basis op bezoek kunnen komen.”

Kortrijk Spurs

“Ik ben ook heel blij met wat we nog met Kortrijk lieten zien in de playoffs tegen Namen. We hebben toch getoond dat we iets gecreëerd hebben en volgend jaar een volgende stap konden zetten. Maar de omstandigheden lieten dit jammer genoeg niet toe. Dit is niet alleen jammer voor Kortrijk Spurs, maar voor het damesbasketbal in het algemeen.”