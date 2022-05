Phil Booth wijst Oostende de weg naar nieuwe landstitel

Filou Oostende, dat vrijdagavond met 83-91 won van een verdienstelijk Kangoeroes Mechelen, is opnieuw landskampioen. Voor het elfde seizoen op rij. “Heaven eleven” heet dat aan zee. Deze landstitel is de 23ste in de clubgeschiedenis.

In sporthal Winketkaai in Mechelen speelde het vierde finaleduel van deze play-off-serie zich af. Bratanovic dunkte na 48 seconden de openingskorf door het netje maar de Kangoeroes antwoordden kordaat: 8-2. Zes Bratanovic-punten waren goed voor een 13-11-tussenstand. Na een opzettelijke fout van Foerts op van der Vuurst zette de Nederlander zijn twee vrijworpen om en maakte Booth uit de extra aanval gelijk: 15-15. Kangoeroes ontsnapte naar 27-19 maar Brimah en Booth milderden tot 27-25 na het initiële kwart.

In de dertiende minuut bracht Brimah Oostende 31-32 voorop . Na een 35-32-reactie vuurden van der Vuurst en Gillet elk een bom af: 35-38. Troisfontaines legde de 43-44-rustscore vast.

Bratanovic scoorde ook in de tweede helft de eerste korf. Met een and one bracht van der Vuurst zijn team aan 46-51 voorop. Die voorsprong van vijf eenheden prijkte vaak op het scorebord: 48-53, 50-55, 52-57, 54-59 en 57-62. Stephens, Brodeur en Alston deden de score kantelen tot 64-62. Van der Vuurst zorgde met één van zijn twee vrijworpen voor 64-63 aan het halfuur.

Buysschaert lay-upte Oostende in het vierde bedrijf meteen voorop maar Kangoeroes nam opnieuw afstand: 70-65. Conger bracht met een bom Oostende op gelijke hoogte: 72-72. Randolph benutte twee vrijworpen om de kustploeg voorop te brengen: 72-74. Palinckx gaf niet op en effende de score. Stephens gaf zijn supporters aan 77-76 nieuwe hoop op een thuiszege. Met een driving layup bracht Booth Oostende aan 77-79 voorop.

Nog 4’06” op de klok. Money-time dus. Brimah dunkte naar 77-81. Met zes punten op rij vergrootte Booth het verschil tot 81-87. Na twee vrijworpen van Randolph dunkte matchuitblinker Booth de 83-91-eindstand op het bord. Booth had in 5’36” dertien van de zeventien laatste punten van Oostende aangetekend. Hij was ook topschutter. Gillet plukte 7 rebounds, van der Vuurst deelde 8 assists uit. Opmerkelijk ook: drie Oostendenaars speelden meer dan een halfuur: Randolph (35’27”), Gillet (32’44”) en Booth (32”36”). Dat het een pittige wedstrijd was, blijkt ook uit het feit dat vijftien keer een ander team de leiding overnam. Na negen fases was er een gelijkspel.

Met 26 punten aan 60 % (11 op 16 tweepunters, 0 op 4 bommen, 4 op 5 vrijworpen), 4 rebounds en 3 assists had Phil Booth vrijdagavond dan ook de beste computerevaluatie van de vierde finalematch. Keye van der Vuurst kreeg de trofee voor MVP van de finalereeks met als gemiddelden 9 punten, 3,5 rebounds en 7,75 assists. In Mechelen begon een heerlijk feestje voor spelers, staff, bestuur en supporters.

Vanaf zondag 5 juni strijdt Oostende, dat al zeker is van een rechtstreeks ticket voor de Champions League, nu nog om de algemene trofee van de BNXT League. (PR)