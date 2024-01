Peter Vantoortelboom niet langer coach van SKT Cats A: “Kon mijn functie niet meer op een aangename manier uitoefenen”

Peter Vantoortelboom (50) was bezig aan zijn eerste maanden als coach van de dames van Basket SKT Ieper A in eerste landelijke. Ondanks de twee recente competitiezeges besliste Peter om op te stappen. “Ik was niet langer in staat om mijn functie op een aangename manier uit te oefenen”, zegt de Oostendenaar.

Peter Vantoortelboom was destijds nog enkele seizoenen actief als speler bij Ieper. De voormalige spelverdeler kwam over van Mibac Middelkerke en volgde Pascal Maes op. Na enkele maanden trekt hij de deur weer achter zich dicht.

300 procent achter mij

Het besluit van Peter om met onmiddellijke ingang te vertrekken kwam voor de buitenwereld toch wat onverwacht. “Maandagavond heb ik de speelsters ingelicht dat ik niet zal verder doen”, vertelt hij. “Het bestuur was al eerder op de hoogte en zij hoopten dat ik alsnog zou aanblijven. Zij staan 300 procent achter mij en vinden het jammer. Een aantal speelsters zorgden voor een moeilijk werkbare situatie. Dat was al enkele weken zo, maar ik dacht dat het misschien nog kon keren na onze mooie overwinningen tegen Gentson en Hasselt.”

Nog volledige terugronde

“Er kwam echter geen beterschap en mijn besluit stond vast. Ik was niet langer in staat om mijn functie op een aangename manier uit te oefenen bij deze warme club. Mocht het seizoen nog een maand duren, dan had ik het seizoen wel uitgedaan. Nu rest er echter nog de helft van de competitie en ik heb te veel zelfrespect om hier aan onder te gaan. Het blijft wel jammer, want ik had de intentie om hier twee tot drie jaar te blijven en een aantal successen te boeken. Intussen kreeg ik al verschillende steunberichten van speelsters en entourage van de club. Ik wens de ploeg alle succes toe de rest van het seizoen en de komende jaren. Ik zal hen blijven volgen en ik denk dat als alle neuzen in dezelfde richting staan, ze nog zullen strijden voor de top-drie.”

8 op 13

Peter behaalde met zijn ploeg 8 op 13 in de competitie, wat voor een gedeelde vijfde plaats met Willebroek zorgt. “We konden twee weken geleden voorlopig als enige winnen van leider Gentson. Dat was een van de hoogtepunten in een lastige heenronde. We kenden elke week drie tot vijf afwezigen en het was steeds puzzelen. Eva Devliegher viel in het begin van het seizoen uit met een kruisbandletsel en ook Xana Bollenberg sukkelt al het ganse seizoen met blessures. Verder misten we Ruth Leire, Sarah Molkens en Yuna Dehullu voor langere tijd. Er kwamen de laatste weken ook enkele speelsters terug: Loes Breughe is terug van wereldreis en Sien Devliegher hervatte na haar zwangerschap.”

Naar Mechelen

Zondag trekt de ploeg naar Kangoeroes B. “Thuis verloren we op de openingsspeeldag met één punt verschil. Ik ben ervan overtuigd dat ze daar wel kunnen winnen”, aldus de bediende uit Oostende, die ook nog een andere ploeg traint. “Ik ben nog actief bij de dames van Torhout Lions A in eerste provinciale.” (API)

Zondag 28 januari om 12 uur: Kangoeroes Basket Mechelen B – Basket SKT Ieper Dames A.