Peter Vantoortelboom is de nieuwe coach van SKT Cats

Peter Vantoortelboom (50) is bezig aan zijn eerste weken als coach van de dames van Basket SKT Ieper One. De damesploeg speelt dit jaar opnieuw in eerste landelijke. De voorbereiding liep voorlopig op wieltjes.

Peter Vantoortelboom startte destijds als achtjarige bij Oostende. “Daar schopte ik het tot de seniors, waarna ik wat rondzwierf. Een van mijn passages was in Ieper, waar ik vier seizoenen speelde. Dit was rond de eeuwwisseling. Ik speelde meestal als spelverdeler”, aldus de Oostendenaar.

Peter kwam nu over na vier seizoenen bij Mibac Middelkerke en volgt Pascal Maes op. “Voor Mibac was ik actief bij Basket@Sea, waar ik drie keer kampioen werd. Mijn dochter speelt momenteel nog bij Basket@Sea. Veel speelsters zijn nieuw voor mij, Xania Bollenberg en Sarah Molkens kende ik wel al. In het begin was het voor mij en de speelsters even wennen, maar nu zijn we al ver gevorderd. Ik vind werkethiek heel belangrijk en ik merk dat iedereen gedreven is en vooruit wil. We beschikken over een ruime kern van dertien speelsters. Enkel Sien Devliegher, die hoogzwanger is, ontbreekt op dit moment nog. U19-speelster Emma Sohier traint mee en zij pikt veel op. Ik ben in een warme club terechtgekomen en kwam enkele bekende gezichten tegen. Met Fabrice Martin en Bart Callens speelde ik nog samen en met Frederik Geldof werkte ik nog samen bij Duva, het vroegere Basket@Sea.”

Prestigeduel

De competitie start op 24 september, de week ervoor is er nog een bekerduel tegen Okapi Aalst. “De ex-ploeg van Celine Lemmens. Als we die match zouden winnen, dan mogen we ons opmaken voor een prestigeduel tegen Castors Braine, wellicht ergens in november. Voor de competitie is het moeilijk om een concrete ambitie uit te spreken, maar het is geen geheim dat we bovenin willen meedraaien. De eerste competitiematch is thuis tegen Kangoeroes Mechelen Two”, aldus de bediende bij Noordzeehelikopters Vlaanderen. (API)