Perisa loodst Kortrijk Spurs na de rust voorbij Liège Panthers

House Of Talents Kortrijk Spurs heeft donderdag op de tweede speeldag van de competitie CIMEDE Liège Panthers verslagen met met 61-53.

Na de nipte nederlaag op het veld van Basket Namur Capitale wilden de dames van coach Philippe Mestdagh hun eerste overwinning van het seizoen binnenhalen. Luik bleek de afgelopen jaren geen hapklare brok te zijn in de Lange Munte.

25-31-ruststand

De Waalse formatie begon dan ook het best aan de partij. Via het duo Armant – Littlefield stond het 13-17 na tien minuten. Een kloofje die ook in de tweede periode op het bord bleef. Juric hield Kortrijk in de wedstrijd. Van 19-24 ging het naar 25-31 aan de rust.

De Spurs leken ook na de koffie aanvankelijk geen stap dichter te komen. De bezoekers sprongen slordig om met hun kansen, terwijl de thuisploeg stap voor stap dichter sloop.

Perisa

Na driekwart spelen stond de kleinste voorsprong op het bord. In de slotperiode ontbolsterde Perisa haar duivels. De Kroatische bracht haar ploeg met de hulp van Van Thuyne naar 51-48 na 35 minuten spelen.

Die voorsprong dikte nog aan tot 61-53. Deugddoende felbevochten zege voor Kortrijk dat pas volgende week zaterdag weer aan de bak moet op het veld van KBBC Sparta Laarne.