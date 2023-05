Pascal Maes (54) wil kers op de taart zetten bij SKT Cats One: “In schoonheid afscheid nemen”

SKT Cats One sloot de competitie af met een knappe thuiszege tegen kampioen Willebroek. Zondag volgt de laatste match van het seizoen: de finale van de Beker van West-Vlaanderen tegen Holstra Wings Wevelgem-Moorsele. Trainer Pascal Maes staat voor zijn afscheidsmatch en wil de kers op de taart zetten.

De generale repetitie voor de bekerfinale was alvast goed. De dames van SKT wonnen met 56-39 van kampioen Willebroek. Ze sluiten de competitie in eerste landelijke af op een vierde plaats met 16 zeges in 24 matchen. “Niet alleen deze match, maar de ganse tweede ronde hebben we heel sterk gespeeld”, beseft Pascal Maes. “Het was een seizoen met twee gezichten en dat hadden we ook verwacht. Door blessures en een zwangerschap werden we vanaf half december een ander team met een serieuze kwaliteitsinjectie. Eva Devliegher, Xania Bollenberg, Ruth Leire en Silke Storme kwamen erbij. De laatste 15 matchen verloren we er maar twee. Ik denk dat we de kampioen van de tweede ronde zijn.”

Bekerfinale

Zondag is er nog de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Nadat de ploeg in de halve finales House of Talents Kortrijk Spurs Two over de knie legde met 71-55 is het zondag favoriet tegen Holstra Wings Wevelgem-Moorsele A. Aangezien Wevelgem een reeks lager speelt, start het met vijf punten voorsprong. “We mogen hen niet onderschatten, maar weten tegelijk hoe we hen moeten aanpakken. Met Jena Vanlerberghe, Melissa Hennin en Laura Degros lopen er enkele bekende gezichten rond. Deze week werd er normaal getraind. Hopelijk kunnen we ons spel van de voorbije weken doortrekken. De competitie is mooi afgesloten en we willen zondag op neutraal terrein in Veldegem de kers op de taart zetten. Ik hoop dat er een mooie delegatie aan supporters komt om ons aan te moedigen.”

Na de bekerfinale is het even tijd om de riem eraf te halen voor Pascal. Volgend seizoen is het dan tijd voor een nieuwe stap. “Ik volgde bij SKT Cats vorig jaar Ringo Decaestecker op. Het was de bedoeling om twee seizoenen bij de Cats actief te blijven, maar ik nam rond Nieuwjaar de beslissing om na één seizoen te stoppen. We zaten op een andere golflengte. Ik stap met heel veel ambitie over naar tweedeprovincialer Rapid Langemark, waar ik al een deel van de spelers ken van toen ik met hen samenwerkte in Poperinge. Bovendien was ik er in het verleden zelf nog speler, het voelt dus wel als thuiskomen. Dit blijf ik net als dit seizoen combineren met de meisjes U16 van SKT. Die zijn nu eerstejaars en volgend seizoen dus tweedejaars”, aldus de 54-jarige Ieperling die bij Picanol werkt en al sinds de eeuwwisseling coach is. Volgend seizoen volgt Peter Vantoortelboom hem op bij SKT Cats One. Bij de Lions Four is er intussen een opvolger voor Simon Segier, die naar de Three-ploeg overstapt. Roy Decaestecker neemt er volgend seizoen de touwtjes in handen.

Zondag 21 mei om 18 uur: SKT Ieper One – Holstra Wings Wevelgem-Moorsele One.