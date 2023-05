Ozzy Massey ruilt KBGO One in voor Okapi Aalst en Falco Gent

Ozzy Massey verlaat de Oostendse basketbalschool en KBGO Finexa Basket@Sea One voor Okapi Aalst.

Ozzy Massey zal volgend seizoen niet langer voor KBGO Finexa Basket@Sea One in Top Division Two spelen. Hij trekt naar Okapi Aalst, zo laat de Oost-Vlaamse club op zijn sociale media weten.

“Ozzy speelde dit seizoen bij KGBO finexa Basket@sea of zijnde de talentvolle tweede ploeg van Filou Oostende”, klinkt het. “Ondanks verschillende aanbiedingen van andere BNXT-clubs of een verlengd verblijf bij Oostende verkoos Ozzy om over te komen naar Okapi Aalst, waar hij als profspeler net als Jasper Unal en Thibaut Platteeuw eveneens in dubbele licentie zal meedraaien met BBC Falco Gent in 2e Nationale. Ozzy is tevens een vaste waarde bij het Nationale Team U20.” (BV)