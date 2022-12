Oudenburgse Belgian Cat Serena-Lynn Geldof blijft langer bij Zaragoza

Serena-Lynn Geldof zal ook volgend seizoen de kleuren van de Spaanse basketclub Zaragoza verdedigen. Het team maakte maandag de contractverlenging bekend.

De 25-jarige Belgian Cat ruilde aan het begin van het seizoen Campus Promete voor Zaragoza. Het is haar derde seizoen in Spanje.

Zaragoza staat na elf speeldagen vierde. Geldof is goed voor gemiddeld 7,9 punten en 4,5 rebounds. De Spanjaarden zijn in hun poule in de FIBA Eurocup na vijf zeges, waaronder twee tegen Castors Braine, al zeker van de volgende ronde.