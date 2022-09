Opnieuw tweede damesploeg bij Wytewa: Coach Patrick Ostyn mikt op behoud in eerste provinciale

Dit seizoen beschikt Wytewa Roeselare opnieuw over een tweede damesploeg. Patrick Ostyn neemt het team onder zijn hoede. Zijn doel is behoud in eerste provinciale. “Maar een coach wil altijd meer, hé.”

“Omdat heel wat speelsters weer wilden trainen en competitie spelen, zijn we opnieuw met een tweede damesploeg begonnen”, vertelt Ostyn. “Het zou ook jammer zijn om jeugd te zien stoppen of vertrekken wegens geen beschikbare ploegen.”

Leuke combinatie

“Uit gesprekjes met trainsters in de basketschool en verantwoordelijken van de onder- en bovenbouw leerde ik dat er nood was aan coaches. Mijn oudste zoon volgde vorig jaar al zijn tweede jaar in de basketschool en begint dit jaar bij de U8, en daardoor kreeg ik weer zin om zelf ook training te geven en wedstrijden te coachen. Ik heb er thuis over overlegd, en nu coach ik dus de tweede damesploeg van Wytewa en de U16C jongens. Leuke combinatie.”

“In de kern van de tweede damesploeg zitten speelsters die net uit de eerste ploeg vallen, speelsters die terugkeren na een tijdje gestopt te zijn, speelsters die U19 zijn maar in Wytewa geen team hadden, en speelsters uit de U16-kern. Ze komen allemaal graag en regelmatig trainen – dat verdient al een pluim – en we hebben al automatismen kunnen opbouwen. Maar een coach is nooit tevreden en wil altijd meer, hé.”

Telkens weer groeien

“Wij werden, een beetje verrassend, niet in tweede, maar in eerste provinciale ingedeeld. Dat is een flinke uitdaging, maar die gaan we allemaal samen met veel plezier aan. We weten dat we enorm veel progressie kunnen maken en zullen het onderste uit de kan halen. We willen op iedere training groeien, in elke wedstrijd beter worden. Ons doel is het behoud in eerste provinciale verzekeren, en ik heb er vertrouwen in dat we daarin zullen slagen.” (RV)