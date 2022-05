Oostkamp Three zal er volgend seizoen helemaal anders uitzien

Wat begon als een goed idee, kende ei zo na een anticlimax. Het Oostkampse bestuur wou graag de U18 met de Three-ploeg laten samensmelten, wat ook bij de huidige Three-spelers gunstig onthaald werd. Maar er werd geen akkoord gevonden over de nieuwe trainingsuren, waardoor zowat alle senioren op het punt stonden om de club te verlaten.

“Voor alle duidelijkheid,” wil captain Joppe De Roos allereerst beklemtonen, “wij zijn helemaal gewonnen voor het idee om de jongeren verder op te leiden. Maar we vonden geen compromis om de trainingsuren aan te passen.”

“Voor ons, iets oudere seniors, is het uitgesloten om vroeg te trainen. Voor ons werk of het gezin. Zowat de hele Ruddervoorde-kern wou vertrekken en keek samen uit naar een andere club.”

Het Oostkampse bestuur leek zich van geen kwaad bewust, maar schrok hevig van die collectieve reactie. Philip Meulebrouck: “De sportieve cel jeugd had een project in gedachten waarbij beide groepen samen zouden trainen en elkaar tijdens wedstrijden zouden aanvullen. Dat principe leek een mooie slaagkans te krijgen, maar we bereikten geen akkoord over de dinsdag- of woensdagtraining.”

“Wat we wél konden garanderen, is dat de wedstrijden op zondagochtend in Ruddervoorde gespeeld zullen worden, een formule die werkt. We zien daar een behoorlijke opkomst voor een sympathieke ploeg die dit seizoen derde eindigt en zelfs nog een trapje hoger had kunnen staan.”

Iets gebroken?

De Roos en zijn medespelers kregen echter een ultiem voorstel, waarbij de woensdagtraining in de Valkaart start om 19.30 uur met de jongeren en de seniors aansluiten om 20 uur.

“Daar kunnen we ons in vinden, al blijven sommigen met een wrang gevoel zitten. Er zullen nog meerdere gesprekken met het Oostkampse bestuur nodig zijn om alle plooien weer glad te strijken.”

Maar de tijd drong, want de teams moesten op 5 mei bij Basketbal Vlaanderen ingeschreven worden, amper 24 uur nadat de captain zijn fiat aan dit compromis gaf.

(MD)