Oostkamp Three verrassend mee op kop in derde provinciale A

De competitie in derde provinciale A belooft een van de spannendste van de hele provincie te worden. Liefst vier ploegen staan samen aan de leiding en een daarvan is Oostkamp Three. Dat kan enige verbazing wekken, want de ploeg werd totaal vernieuwd en de spelersgroep bestaat hoofdzakelijk uit jongeren.

“Dat is precies onze sterkte”, pikt coach Philippe Devisscher meteen in. “Zij spelen met veel inzet, werken hard en de sfeer is opperbest. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat er grote gelijkwaardigheid zit in de kern. Iedereen kan scoren, maar niemand maakt wekelijks 30 punten.”

Springplank

De Oostkampse Three-coach is ook de leermeester voor de U21b en de U18 in Oostkamp en is ideaal geplaatst om een visie te geven op de jeugdopleiding en de doorgroeimogelijkheden. “Het is de bedoeling dat de U21a-spelers kansen krijgen in de Two-ploeg en de anderen in de Three-ploeg. Het is vooral de bedoeling dat we de jeugd blijven uitdagen en hen een springplank bieden naar seniorsbasketbal. Met die jeugdopleiding zit het in Oostkamp bijzonder goed. Er worden veel inspanningen gedaan om goeie coaches aan te trekken. Je merkt trouwens dat steeds meer clubs daar werk van maken.”

Devisscher is ook bijzonder tevreden over Jos Vanhevel (36) en Willem-Alexander Maes (27). “Laatstgenoemde keert na enkele jaren inactiviteit terug en is een zegen in de begeleiding van de jeugd. Dat geldt zeker ook voor Jos Vanhevel. Hij moedigt die jonge gasten voortdurend aan en geeft ze te gepasten tijde een duwtje in de rug.”

Kansen geven

“Eigenlijk was het niet de bedoeling om helemaal bovenaan te staan, maar we gaan die positie niet zomaar prijsgeven. Het belooft een heel spannende competitie te worden. Of we in de toekomst in tweede of derde provinciale spelen, maakt niet zoveel uit. Als de jongeren maar goeie kansen blijven krijgen.” (MD)