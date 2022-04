Oostkamp Three lijkt de enige ploeg die KBGO Four nog kan kloppen: “Iedereen is gebeten om te winnen”

In derde provinciale staat geen maat op KB Gistel/Oostende Four. Even leek het erop dat zowel Oostkamp Three als Oedelem One mee zouden strijden voor de titel, maar Oedelem verloor de rechtstreekse duels en Oostkamp liet nog een steekje meer vallen, zodat over de afloop van de competitie geen twijfel meer bestaat.

Wat wel nog kan: de eerste nederlaag voor de ongeslagen leider. “We beseffen dat we de enige ploeg zijn die dat misschien nog voor mekaar kan brengen”, opent Jos Vanhevel enthousiast.

“Iedereen zal komende zondag paraat zijn, iedereen is inzetbaar. Wij willen hen absoluut het vuur aan de schenen leggen en iedereen zal gebeten zijn om tegen de ongeslagen leider te winnen. Vergeet niet dat de meesten geen 3 x 7 meer zijn en echt nog eens willen genieten van zulke momenten”, voegt hij er lachend aan toe.

Gemotiveerde ‘oudjes’

In de kern van Oostkamp Three zitten nog opvallend veel spelers van het oorspronkelijke Olympia Ruddervoorde. “Heel voorzichtig ontstaat er wel een nieuwe mengeling van jongeren en de ‘oudjes’ van weleer. Maar het lijkt erop dat de meesten ook na dit seizoen door zullen gaan. Voor ons, oudere spelers, biedt deze Three-ploeg ook veel voordelen. Spelen op zondagochtend bijvoorbeeld betekent dat je de zaterdagavond vrij houdt voor je gezin en dat je ook op zondagnamiddag samen nog iets leuks kunt doen.”

“Daar werd ook bij het organiseren van de trainingen rekening mee gehouden. We trainen op woensdag en vrijdag, telkens eerder laat, op een ogenblik dat de familieroutines min of meer afgewerkt zijn. De sport-life balance wordt zo goed bewaakt. Dan is er voor die oudere garde ook meer mogelijk en dat willen we zondag aan de competitieleider laten zien. Het plan is er, maar daar los ik niets over.”

