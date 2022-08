Oostkamp One wil meestrijden in de subtop

Met een mooie overwinning en nipt verlies tegen ploegen uit de hogere reeks is Oostkamp met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen begonnen. De kern onderging nochtans enkele opvallende wijzigingen, maar coach Gerrit Major heeft er een goed oog in.

Dat Renzy Berquin afhaakte, was al van midden vorig seizoen duidelijk, maar ook het vertrek van Maxime Tchako lijkt een aderlating. “Absoluut”, beaamt ploegmanager Philip Meulebrouck, “en ik hoop dat hij slaagt bij Kortrijk Spurs. We namen in alle vriendschap afscheid en hij weet dat hij hier altijd welkom blijft.”

Last-minute transfer

Ook coach Major begrijpt dat hij wat in gestalte en kracht heeft ingeboet, maar bleef niet bij de pakken zitten en is van plan om wat ‘kleiner’ te spelen. “Daarmee ga ik zeker niet voorbij aan Rune Dewitte, een hardwerkende belofte van 17 jaar en 2m08. Ook de late komst van Artan Dauti kan misschien verbazen, maar hij komt ons vooral op de training ondersteunen als opposant van Jules Robijns, en liet al goede dingen zien in de voorbije wedstrijden.”

Op het veld van SKT Ieper (TD1) wonnen de Merels eerder verrassend, maar met een collectief sterke prestatie. Tegen Royal IV Brussels (ook TD1) verloren ze maar nipt hun eerste bekerwedstrijd. Major moet het dit jaar zonder assistent doen. “Wim Meiresonne vervangt Serge Carton als sportief coördinator en treedt toe tot ons bestuur”, aldus Meulebrouck.

Kansen voor jeugd

“De keuze voor beloftevolle jeugd blijft echter absoluut behouden”, vult de coach aan. “Bij Gistel/Oostende konden we Jarne Vandenabeele wegplukken en uit de jeugd van BC Oostende komt Leon McFarlane naar de Valkaart. Daarnaast haalden we Giel Vanthournout, een ervaren speler van ex-Gent, nu Merelbeke Hawks. Daarmee voel ik me opnieuw gewapend om mee te strijden in de subtop van top division 2.” (MD)

Zaterdag 27 augustus om 20.45 uur: Oostkamp One Stevoort One (voorronde Beker van België).