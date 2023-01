Oostkamp One op zijn hoede voor Sijsele One: “De spelers hebben geen geheimen meer voor elkaar”

Zowel Oostkamp One als Sijsele One kregen vorig weekend een nederlaag te verwerken. Beide ploegen zijn dus uit op revanche in de klassieker onder de derby’s. De Merels achten zich sterk genoeg om hun positie in de top drie te verzekeren, de bezoekers willen dringend puntjes pakken om uit de degradatiezone te blijven.

Gerrit Major, coach bij thuisploeg Oostkamp, is op zijn hoede voor dit burentreffen: “Sijsele lijkt de voorbije weken heel gemotiveerd en kon enkele spelers inschakelen die uit blessure terugkeerden.”

“Wij willen onze focus heel strak houden en ik ben ervan overtuigd dat de spelers, ook zij die vertrekken aan het einde van het seizoen, het beste van zichzelf zullen willen geven.”

Wederdienst

Ook zijn tegenstander van komende zaterdag, Tibo T’Joncke, is daarvan overtuigd: “De spelers kennen elkaar ondertussen door en door en hebben geen geheimen meer voor elkaar.”

“Qua basketbal is het bij Sijsele dik oké”, vindt Arman Khodadadzade. © MD

Bij Sijsele rekenen ze onder anderen op Arman Khodadadzade, die nu een drietal weken bij de club is aangesloten. “De combinatie van studeren, trainen bij een nieuwe ploeg en de verplaatsingen tussen Gent en Sijsele vallen me wat zwaar, maar ze doen er bij de club alles aan om mij goed op te vangen. Qua basketbal is het bij Sijsele dik oké, qua taal ligt het wat moeilijk”, verwijst hij lachend naar het dialectgebruik.

“Voor die warmte van al die vriendelijke mensen, wil ik graag iets teruggeven in de vorm van een bijdrage aan het ploegspel.” (MD)