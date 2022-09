Oostkamp One na goeie voorbereiding klaar voor de competitie: “Het is simpel: elke match winnen”

De Merels mogen terugblikken op een geslaagde oefencampagne. Tegen sterkere tegenstanders werd gewonnen of werd het verlies beperkt gehouden. Het sterkt spelers en begeleiders in de overtuiging dat er in de competitie hoog gemikt mag worden.

“Vroeg in de voorbereiding wonnen we al van Ieper, dat een klasse hoger speelt”, blikt Stijn Zutterman al even terug. “En tegen Royal IV Brussels, een sterk geheel en ook al een ploeg uit Top Division One, verloren we twee keer met een klein verschil. Een meevaller en beter dan we verwacht hadden, zeker als je in beschouwing neemt dat we het op de center-positie moeilijk hadden. Zowel Cedric Berquin (achillespees) en Jules Robijns (knie) werden uit veiligheidsoverwegingen nog een week aan de kant gelaten, maar lijken klaar te zijn voor de competitie-opener.”

Ook aanwinst Giel Vanthournout sukkelt al een tijdje met een scheenbeenblessure. “Hij wacht op steunzolen en hoopt dat het euvel daarmee opgelost is. Maar voor Giel komt de eerste wedstrijd wellicht te vroeg. Reken daarbij ook Laurent Lhote, die met een knieblessure uitviel, en je beseft dat we ons in de hoofdstad bijzonder goed verdedigd hebben. Daarom is het veelbelovend om te zien dat Rune Dewitte, een jongere uit de eigen jeugd, vorig weekend ruim 20 speelminuten kreeg. Rune is een grote jongen die net 18 jaar geworden is. Elke minuut is voor hem uiterst leerrijk. Bovendien houdt hij beide voeten stevig op de grond en luistert hij naar alles wat hij op kan pikken. Kortom: een goeie kerel die zeker de minuten van Maxime Tchako kan overnemen.”

Die zure nederlagen tegen mindere ploegen, zijn echt te mijden

Waalse tegenstanders

Voor de Oostkampse captain hoeft er met andere woorden niets afgedaan te worden van de top-3 ambitie: “Het is eigenlijk heel simpel: we willen elke wedstrijd winnen. In het verleden konden we ons ook al opladen voor de echte toppers, maar niet zelden gingen we dan onderuit tegen de zogezegd minder sterke ploegen. Dat zijn zure nederlagen die eruit moeten. Voor elke wedstrijd moeten we ons concentreren om het best mogelijke resultaat te behalen. We kijken ook met belangstelling uit naar een reeks met veel nieuwe ploegen. Daarbij zitten ook veel Waalse tegenstanders. Enerzijds weet je dat je in kleine, gezellige accommodaties terecht komt, maar je weet ook dat er een lange autorit aan voorafgaat.” (MD)

Zaterdag 17 september om 20.45 uur: Oostkamp One Sprimont One.