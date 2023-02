Oostkamp bijna klaar met zijn nieuwe One-kern: Joeri Vermoesen komt over van Okapi Aalst

Nog slechts één plekje blijft er vrij in de Oostkampse One-kern voor volgend seizoen, nadat Joeri Vermoesen zijn handtekening zette.

Joeri en Joren leken tot voor kort onafscheidelijk. Niet verwonderlijk voor een tweeling, maar nu lijkt het erop dat de broers elk hun eigen weg gaan. Hun hele jeugdopleiding kregen ze bij Okapi Aalst, waar ze zelfs doorstootten tot in de One-ploeg en de hoogste nationale klasse. Daarna verhuisden ze samen naar Sint-Niklaas en naar Gent Hawks, waar Joeri geregeld een double-double (dubbele cijfers in de score en in het rebounden) liet optekenen.

Dit seizoen keerde hij, samen met zijn broer terug naar de Aalsterse heimat. In de BNXT League krijgt hij gemiddeld een tiental speelminuten. Joeri Vermoesen wordt volgende week 30 en is een forward van 2.02m. In de Oostkampse kern blijft nu enkel nog plaats over voor een 4-5 speler.

(MD)