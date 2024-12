Oostendse rolstoelbasketbalploeg vraagt naar nieuwe spelers: “De basis moet opnieuw breder”

Tijdens het voorbije Feest van de Sport ging de trofee voor de meest bijzondere sportprestatie naar rolstoelbasketbalteam Dukes on Wheels. “We willen ons als club zowel sportief excelleren als recreatief mensen laten basketten en in de jeugd investeren.”

Dukes on Wheels won vorig seizoen de Beker van Vlaanderen, na een spannende finale tegen de Leuven Bears. Toon Hautekiet, coach bij Dukes on Wheels: “In de huidige competitie doen we beter dan vorig jaar”, vertelt hij. “We zijn in de running om het minstens even goed te doen. Zeker in de beker.”

“We zijn winnaar van een van de twee poules en gaan nu met vier teams naar de tweede voorronde. In de B-competitie hebben we nog geen enkele wedstrijd verloren. We bouwen voort op het succes van vorig jaar.”

Met als doel dat er spelers naar de nationale A-competitie kunnen doorstromen. Daarom dient de basis opnieuw breder te worden. “We willen mensen met een fysieke beperking aan het bewegen krijgen. Jongens, meisjes, heren en vrouwen van alle leeftijden zijn welkom. Ik ben zelf 51 jaar en speel in competitie.”

Quotatie

“Het zou leuk zijn de fakkel aan een nieuwe generatie door te geven”, stelt Hautekiet.

Elke speler heeft afhankelijk van zijn handicap een zekere quotatie. Hoe lager je handicap hoe minder problemen je ondervindt en hoe hoger je quotering ligt. “Iemand met een zware handicap heeft een lage puntenquotatie. Er zijn vijf spelers in een ploeg en er is een limiet in het aantal punten dat wordt opgesteld. Als coach ben je dan verplicht om personen die minder last hebben van hun handicap met zij die meer hinder ondervinden te combineren. Op die manier is er voor iedereen een speelmogelijkheid.

De dames krijgen in de competitie bovendien nog een puntenvoordeel, zodat ook zij speelkansen hebben. Dit maakt het voor iedereen compleet en uitdagend.” (ACR)

De training voor beginners bij de Dukes on Wheels vindt op woensdagavond plaats, van 19 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 14 uur tot 15.30 uur in de COREtec Dome in Oostende.