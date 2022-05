Oostendse basketsters naar Franse topclub Montpellier

De Oostendse speelsters Julie Vanloo en Kyara Linskens basketten volgend seizoen bij de Franse topper Montpellier waar bondscoach Valéry Demory aan de slag is.

Center Kyara Linskens (11,4 punten, 8,1 rebounds, 2,2 assists; 62,2 % veldkorven) heeft met Nadezhda Orenburg zopas de Russische play-offs beëindigd. In de kwartfinales verloor Linskens’ team tegen de latere kampioen Dynamo Kursk. Daarna finishten Linskens en co nog vijfde in de eindstand door in drie beslissende duels beter te zijn dan MBA Moskou.

Guard Julie Vanloo (13,3 punten, 1 rebound en 5,8 assists; 35,3 % aan bommen) had bij aanvang van de oorlog al Krasnoyarsk verlaten en de rest van het seizoen gespeeld bij het Italiaanse Moncalieri (18,4 punten, 3 rebounds en 5,2 assists; 32,7% aan bommen). (PR)