Oostendenaars ergeren zich aan scheidsrechters: “Ref opnieuw door het ijs gezakt”

Een thuiszege na verlenging en met een bekende referee in een belangrijke rol én een uitnederlaag met een recordscore: Filou Oostende is geen saaie eersteklasser. Bij de Oostendse basketploeg valt wat te beleven.

Wat was me dat aan de Winketkaai in Mechelen? In geen enkele van de vier kwarts scoorde Oostende meer dan 14 puntjes: 15-13, 17-14, 18-11 en 19-7. De 69-45-nederlaag betekent het dieptepunt aan punten van Oostende in drie BNXT-seizoenen. De vorige laagste productie was een 63-60-nederlaag op 2 april 2023 bij Donar Groningen. De productie van het vierde kwart, een 19-7-resultaat, is beschamend: 0 op 9 tweepunters, 1 op 5 bommen en 4 op 6 vrijworpen. Een totaal van 1 op 14 veldkorven in dat laatste bedrijf betekent een ongeziene 7,1 als afwerkingspercentage.

Oprispingen

Deze uitzonderlijke nederlaag van Oostende mag echter de aandacht niet afleiden van de wedstrijd tegen Brussels. Oostende won met 87-82 na verlenging. In dat treffen ergerden drieduizend toeschouwers zich mateloos aan de arbitrage. Eén scheidsrechter die al vele seizoenen heel opmerkelijk is in zijn omgang met de Oostendenaars, veroorzaakte veel oprispingen door onder meer coach Gjergja en center Diop met de grijns op het gelaat uit te sluiten. “Een van de drie refs is voor de zoveelste keer door het ijs gezakt. Een scheidsrechter moet onzichtbaar zijn. Spelers, coach en publiek uitdagen hoort daar niet bij. Hoelang kan en mag dit? Arrogantie troef. Een coach zou voor minder zijn geduld verliezen”, tweette basketliefhebber en investeerder Pascal De Gryse.

Ophitsen

“We gaan het meemaken in het Belgische basket dat een scheidsrechter een pv krijgt wegens ophitsen van het publiek”, tweette sportinvesteerder Gunther Vanpraet. Knipoogjes naar boze Oostendse supporters bij betwiste beslissingen passen inderdaad niet bij een ref. Wanneer twijfels over de objectiviteit alsmaar nieuwe voeding krijgen, straalt dit zelfs negatief op de hele BNXT League.

Zaterdagavond 18 november is Filou Oostende gastheer voor Union Bergen, dat een moeilijke seizoensstart kende.