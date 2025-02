Oostendenaar Pascal Angillis voor vier jaar naar WNBA-team Connecticut Sun

Assistent-bondscoach Pascal Angillis volgt gewezen Rachid Meziane gedurende vier seizoenen als assistent-coach naar WNBA-team Connecticut Sun. De Oostendenaar, gewezen speler van Sunair Oostende, zal deze nieuwe functie combineren met zijn job bij de Belgian Cats.

“Na groen licht van de familie heb ik de knoop doorgehakt. Dit is een unieke kans om in de beste competitie ter wereld te werken. Ik bedank Connecticut en Basketball Belgium dat ik beide teams kan combineren. Ik zal zes tot zeven maanden in de States zijn en de overige maanden in België. Concreet ben ik elke window in november en februari in België en dus beschikbaar voor de Belgian Cats. In aanloop van het komende Europees kampioenschap zal ik wel een stuk van de voorbereiding missen. Ik mag van Connecticut Sun wel op 1 juni aansluiten”, reageert Pascal Angillis op de website van Basketball Belgium.