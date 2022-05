Oostende zorgt voor ware demonstratie tegen Bergen

Filou Oostende heeft drie halve finales op rij gewonnen tegen Union Bergen en is de eerste finalist van dit kampioenschap. De Zeekapiteins verorberden de Vossen uit Henegouwen zaterdagavond: de 90-48-eindscore zegt alles: een demonstratie, nochtans zonder Djordjevic, Brimah en Buysse.

Randolph, Booth, van der Vuurst, Bratanovic en Jantunen vormden de Oostendse basis-vijf. Nzekwesi opende de score maar Randolph effende snel de stand. Nzekwiis had er zin in en duwde op zichzelf naar 2-6.

Na 5 minuten vielen Gillet en Trpisfontaines in voor Jantunen en Booth. Bij Bergen zat Henson toen al met twee fouten op de bank. Troisfontaines driepunterde Oostende na 6’30” voor het eerst aan de leiding: 12-10. Oostende zou de leiding niet meer uit handen geven.

Marcus Tyus zet druk op Dimitrius Conger. © VDB

Buysschaert en Conger kwamen na 6’48” in voor Bratanovic en Randolph. Vier relatief vroege vervangingen dus. Ook Gillet vuurde een drietje af: 15-11. Op assist van Troisfontaines dunkte Buysschaert de 19-14-stand na het initiële kwart op het bord. Tien Oostendse punten waren toen geleverd door invallers.

Verschil van 15 punten

Het tweede kwart was langs Oostendse zijde van hoge kwaliteit. De bal bewoog langs vele handen en landde meestal netjes in de korf. Conger overschreed in de veertiende minuut de grens van tien punten bij 27-16. Toen Booth lay-upte naar 29-16, vroeg coach Bosnic meteen een time-out aan.

Na een score van Gillet bedroeg het verschil plots vijftien eenheden: 33-18. De twintiger wenkte bij Buysschaerts korf, 35-18. Een 12-2-run in vier minuten. Die twintiger (45-25) volgde op het rustsignaal na een korf van Conger op de zevende assist van Van der Vuurst. De bezoekers telden toen amper vier schutters.

Nog meer druk

Na de rust intensiveerde Oostende de druk nog meer. Met hun defensieve sterkte en opmerkelijke shotzuiverheid gunden de Zeekapiteins de dappere Borains geen sprankeltje hoop meer.

Olivier Troisfontaines zet zich door tussen JUstin Cage en Ajdin Penava. © VDB

Bratanovic plofte de eerste bal van de tweede helft in het netje: 47-25. In de 23ste minuut bracht van der Vuurst de score al boven de vijftig stuks: 51-27. Bij 55-29 in diezelfde minuut riep coach Bosnic zijn mannen naar de kant.

Na exact 24 minuten draaide Booth op assist van Gillet de dertiger (60-29) in de korf. Dat was een 15-4-rush in vier minuten. Op steal en voorbij Penava knalde Gillet de 70-37-score iets voor het halfuur op het scorebord. Penava antwoordde aan de vrijworplijn met twee balletjes: 70-39.

De match was helemaal beslist. Pintelon plaatste nog de veertiger op het bord: 90-48. Keye van der Vuurst was goed voor een double-double: 12 punten en 11 assists.

(PR)