Oostende wint Clasico tegen Charleroi

Op de twaalfde speeldag in de BNXT League heeft Oostende zaterdag de Clasico tegen Charleroi met 85-71 gewonnen. De landskampioen sloeg de kloof pas in het vierde kwart (22-13). Bij de rust was het 36-35, na het derde kwart 63-58.

Damien Jefferson leidde de kustploeg met 20 punten en 5 rebounds naar de winst, daarbij geholpen door Pierre-Antoine Gillet (14 ptn), Joppe Mennes (12 ptn, 5 rbds), Ilimane Diop Gaye (11 ptn, 8 rbds) en Sam Van Rossom (8 ptn, 13 assists).

Oostende behield zo de leiding, maar moet die nog altijd delen met Antwerp, dat rode lantaarn Aalst met 102-75 inblikte. Aalst verraste met een blitzstart, 24-32 na het eerste kwart. Dat was bij de rust (50-41) helemaal uitgewist, met dank aan Rasir Bolton, die zich met 29 punten tot topscorer van de partij kroonde.

Limburg United ging met 59-69 winnen in Bergen. Vrijdag deden ook Kortrijk en Mechelen een goede zaak in de strijd om de top vijf. Kortrijk ging met 83-85 winnen in Luik, Mechelen met 74-88 bij Brussels.

In de stand gaan Oostende en Antwerp met 20 punten Limburg United (18 punten en een wedstrijd minder gespeeld), Kortrijk (18), Brussels, Mechelen en Luik (17), Charleroi (16), Leuven (14), Bergen (12) en Aalst (11) voor.