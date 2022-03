Oostende wil binnen vijf jaar vrouwenploeg in eerste klasse

De familie van Basket@Sea heeft grote ambities met het vrouwenbasketbal. Victoire Desmet coördineert een boeiend project.

“Het uiteindelijke doel is een vrouwenploeg op het hoogste niveau met de integratie van zoveel mogelijk talent uit de eigen jeugdopleiding”, zegt Chris Jonckheere, voorzitter van Basket@Sea. Oostende, dat momenteel in eerste provinciale aantreedt, stelt een scherpe termijn voorop.

De club wil binnen de vijf jaar op het hoogste niveau basketten. “Dit is een ambitieuze doelstelling maar zeker haalbaar mits de nodige toewijding en een professionele aanpak”, benadrukt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

Filou Oostende stelt zijn expertise ter beschikking om mee te duwen aan dit project dat Victoire Desmet zal coördineren. “Het was geen sinecure om een degelijke basisstructuur uit te bouwen en om de diverse inzichten te kanaliseren. Toch zijn we ervan overtuigd dat we onze startpositie nu bereikt hebben”, zegt Victoire Desmet. (PR)