Oostende voorlopig alleen aan kop na moeizame zege bij kelderploeg Aalst

Oostende heeft zaterdag in de BNXT League, de grensoverschrijdende Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, een moeizame 72-74 zege geboekt tegen Aalst. De West-Vlamingen komen dankzij de zege voorlopig alleen aan kop. Mechelen versloeg Leuven met 72-69.

Oostende stond in Aalst bij de rust met 34-38 aan de leiding. In de tweede helft werd het nog spannend maar de kustploeg stelde zijn winst veilig. Khalil Ullah Ahmad nam bij Oostende negentien punten voor zijn rekening. Halfweg stond het tussen Mechelen en Leuven 41-36 in het voordeel van de Kangoeroes. Die kloof bezorgde de thuisploeg nipt de zege.

Limburg United behaalde vrijdag een 76-55 zege tegen Charleroi. Brussels haalde het na een spannend slot in Kortrijk met 72-74. Zondag staat in de Lotto Arena het treffen tussen Antwerp en Bergen op de agenda.

In de stand komt Oostende alleen aan kop, met 22 punten uit twaalf wedstrijden. Limburg United en Antwerp volgen met twintig punten uit elf wedstrijden. Nadien komen Mechelen, Brussels en Kortrijk met negentien punten (elk 12 wedstrijden). Leuven (15 punten uit 12 wedstrijden) is negende, Aalst sluit als elfde de rij (12 punten uit 12 wedstrijden).