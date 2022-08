Oostende versterkt zich met Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh

Basketbalclub Oostende heeft Vrenz Bleijenbergh (21) aangetrokken. De Belgian Lion zet zijn carrière voort aan de kust, zo meldde de landskampioen maandag op Facebook.

De small forward (2m08) werkte deze zomer vier matchen af met Phoenix Suns in de NBA Summer League. Hij bleef steken op een gemiddelde van minder dan zes minuten per match (0.8 ptn, 1.3 rebounds, 0.3 assists) en wist geen contract te versieren.

Bleijenbergh keert dus terug naar België, waar hij (vanaf de jeugdcategorieën)14 jaar de kleuren van de Antwerp Giants verdedigde. In het seizoen 2020-21 werd hij verkozen tot Rising Star in het Belgisch kampioenschap.

In 2021 schreef Bleijenbergh zich in voor de NBA-draft, het jaarlijks gebeuren waarbij NBA-teams jonge talenten kunnen rekruteren. Hij werd echter niet gekozen. Afgelopen seizoen speelde Bleijenbergh eerst voor Betis Sevilla in Spanje en vervolgens in de G-League, de wachtkamer van de NBA, bij Windy City Bulls (satellietclub van Chicago Bulls).

Met de nationale ploeg, onder leiding van Dario Gjergja (tevens zijn coach bij Oostende), speelt Bleijenbergh eind deze zomer twee WK-kwalificatiewedstrijden, op 25 augustus tegen Groot-Brittannië in de Mons.arena en op 28 augustus in Griekenland. Vervolgens nemen de Belgian Lions deel aan Eurobasket. België is in groep A ondergebracht met Spanje, Montenegro, Georgië, Turkije en Bulgarije. De poulematchen vinden plaats in het Georgische Tbilissi. Het team van Gjergja opent zijn EK op 1 september tegen Georgië.