Oostende vermijdt tweede seizoensnederlaag in verlenging tegen Brussels

Landskampioen Oostende heeft vrijdag ternauwernood een tweede seizoensnederlaag vermeden. Het won van Brussels met 87-82, maar had daar wel een verlenging voor nodig.

Erg lang was de kustploeg op achtervolgen aangewezen. Na het eerste kwart was het 18-21, bij de rust 37-44 en na het derde kwart 57-64. Halfweg het slotkwart kwam Oostende via een driepunter van Sam Van Rossom op voorsprong (71-69) en werd het een nagelbijter tot het einde: 75-75 na de reguliere speeltijd. In de daaropvolgende verlenging misten de Brusselaars te veel driepunters (1/5) om Oostende nog te verontrusten. Damien Jefferson (23 ptn, 13 rbds), Van Rossom (21 ptn, 5 rbds) en Khalil-Ullah Ahmad (15 ptn, 6 assists) hielden de thuisploeg overeind. Alexandre Libert scoorde 24 punten voor Brussels.

Antwerp had het knap lastig met Kortrijk, maar won wel in de Lange Munte: 73-76. Bij de rust stonden de Giants 36-44 voor en na het derde kwart was het verschil tot 50-64 opgelopen, maar in het slotkwart (23-12) ging Kortrijk op en over Antwerp: 73-68 met nog twee minuten op de klok. Die laatste twee minuten waren er te veel aan voor de thuisploeg. Roby Rogiers (17 ptn), Rasir Bolton (13 ptn, 5 rbds) , Nikola Jovanovic (13 ptn, 5 rbds) en Justice Sueing (8 ptn, 7 rbds) trokken Antwerp alsnog over de streep. Dat ondanks twintig punten van Kortrijk-small forward Perry De’Vondre.

Luik had evenmin veel overschot in Aalst: 80-83 (rust 44-44). Lazar Mutic was met 26 punten topscorer van de partij, maar stond in het verliezende kamp. Bij Luik waren Emmanuel Lecomte (21 ptn, 5 assists) en Kevin Tumba (18 ptn, 6 rbds) de uitblinkers.

Met zes zeges en een nederlaag komt Oostende in de stand op gelijke hoogte van Limburg United, dat donderdag Leuven met 80-68 versloeg. Brussels, Antwerp en Luik volgen op één punt.